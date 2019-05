Aardbeving Westerwijtwerd behoort tot zwaarste in provincie

De aardbeving in Westerwijtwerd rond 5.45 uur vanochtend, is een van de zwaarste die de provincie Groningen tot nu toe heeft getroffen. Slechts twee aardbevingen waren krachtiger.

1) 3.6 in Huizinge, augustus 2012

De eerste aardbeving met een kracht ver boven de 3 op de schaal van Richter, vond plaats in Huizinge in 2012. Eerder wordt aangenomen dat het epicentrum in Loppersum lag, maar dat werd een week later bijgesteld naar Huizinge.

Die beving maakt nogmaals duidelijk wat de jarenlange gaswinning betekent voor de bodem in Groningen, sinds het boren naar gas in 1963. Met horten en stoten komt een discussie op gang over het verminderen van de gaswinning. Voordat het zover is wordt in 2013 nog een recordhoeveelheid gas gewonnen.

2) 3.5 in Westeremden, augustus 2006

Zes jaar voor de aardbeving in Huizinge, trilde de al grond fors vanuit epicentrum Westeremden. Dat was tot dan toe de zwaarste aardbeving die onze provincie trof, met kracht 3.5 op de schaal van Richter.

3) 3.4 in Westerwijtwerd, mei 2019

De aardbeving van deze woensdag, 22 mei 2019, is de op twee na zwaarste aardbeving van Groningen, samen met de beving in Zeerijp vorig jaar. Op de redactie van RTV Noord komen net na 5.45 uur honderden meldingen binnen, vooral uit de omgeving van Bedum. De beving is ook goed te voelen in stad Groningen; daar komen op Twitter nog meer meldingen vandaan dan na de beving in Zeerijp. Op veel meer plekken in de provincie worden mensen wakker geschud door de beving.

3) 3.4 in Zeerijp, januari 2018

Op 8 januari 2018 worden grote gedeelten van de provincie opgeschrikt door een nieuwe, heftig gevoelde aardbeving. De beving met als epicentrum Zeerijp, wordt ook duidelijk gevoeld in de stad Groningen (200.000 inwoners).

Het is de zesde aardbeving in Zeerijp in korte tijd, waar in december al vijf aardbevingen rond 1 op de schaal van Richter werden waargenomen. In de provincie worden meerdere protestacties gehouden, waaronder een grote fakkeltocht waarin zo'n 12.000 Groningers meelopen. Ook de politiek komt in beweging. Er komt dezelfde maand nog een nieuw schadeprotocol.

