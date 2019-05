Aardbeving Westerwijtwerd: 'Opgelucht dat er geen gewonden zijn'

Kamerlid Henk Nijboer (links) spreekt vandaag ook in een Kamercommissie over de bevingen (Foto: RTV Noord)

'Dit is het signaal dat er écht iets moet gebeuren.' Dat zegt Suzan Top van het Gasberaad. Zij is net als Kamerlid Henk Nijboer en Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging onaangenaam verrast door de beving.

Henk Nijboer Tweede Kamerlid namens de PvdA:

'Het moet ongelofelijk schrikken zijn geweest voor iedereen. Ik las net een tweet van iemand die zei: ik moet vandaag eindexamen doen en ik ben helemaal opgeschrikt. De schade zal enorm zijn. Iedereen moet weer in procedure, dus ik leef erg met de mensen mee.'

'Vandaag is ook een Kamercommissie over de aardbevingen. Dat laat zien dat de bevingen nog vele jaren bij Groningen blijven. Het is een grof schandaal dat de versterking is stilgezet door Wiebes. Daar ga ik hem echt keihard voor tot verantwoording roepen.'

'De veiligheid van Groningers is in het geding. Dit kan zo niet langer doorgaan. Je ziet dat de minister nog steeds vastloopt. We moeten als één man en vrouw achter Groningen gaan staan.'

Over schadeafhandeling mogen we het niet eens meer hebben. De hele discussie niet Suzan Top - Gasberaad

Suzan Top van het Gasberaad:

'Ik ben ontzettend opgelucht dat dat er geen sprake is van gewonden, Iedere keer is dat waar je toch bang voor bent. Over schadeafhandeling mogen we het niet eens meer hebben. De hele discussie niet. Weg ermee. Gewoon aannemen en repareren. Het hele proces moet nu ongelooflijk snel.'

'Afgelopen weken hebben we al gezien dat de seismiciteit in de bodem toenam. Dit is het signaal dat er nu echt iets moet gebeuren. Na Zeerijp vorig jaar was Wiebes vrij snel om aan te kondigen dat hij op termijn gaat stoppen met de gaswinning. Een behoorlijke interventie, maar dat levert niet direct iets op.'

'Dat er vandaag een Kamercommissie is, lijkt wel voorzienigheid. Dit onderstreept de urgentie. Het is onbegrijpelijk dat dit nog nodig is, maar er zitten nog zoveel dingen vast.'

Derwin Schorren, vice-voorzitter Groninger Bodem Beweging:

'Ik hoorde meteen een knal. Toen ik op de wekker keek was het 5,48 uur. Wéér een grote beving. Ik baal er natuurlijk enorm van, net als heel veel Groningers. Maar ik ben vooral heel boos.'

'Ik denk dat Wiebes weer eens goed moet nadenken hoe de gaswinning sneller kan stoppen. Hij brengt ons in gevaar. Ik hoop dat de Raad van State ook luistert naar deze beving.'

Weer prachtige woorden van de minister-president. Maar ze hebben niks gedaan Sandra Beckerman - SP

Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid namens SP:

'Het is vooral géén goedemorgen. Wat een gigantische clusterfuck. We hebben weer prachtige woorden van de minister-president die meeleeft. Maar ze hebben niks gedaan.'

'Het is toch absurd dat we blij moeten zijn dat er vandaag geen slachtoffers zijn gevallen? Ze nemen het gewoon niet serieus. Shell niet en de regering ook niet. Gisteren sprak ik in een aandeelhoudersvergadering van Shell en zei ik dat onze provincie wordt leeggeplunderd. Ze rolden met hun ogen. Dit is zo'n ongelooflijk groot schandaal. Groningen wordt behandeld als wingewenst, als kolonie. Dit moet echt afgelopen zijn.'

