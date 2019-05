Premier Rutte: 'Gaswinning is veranderd in een nachtmerrie'

'De gaswinning is veranderd in een nachtmerrie, echt een nachtmerrie.' Dat zegt minister-president Rutte woensdagmorgen bij Wakker Nederland in reactie op de aardbeving van 3.4 bij Westerwijtwerd.

'Dat hele Groningse gas was geweldig toen we ermee begonnen eind jaren vijftig. Groningen was de energieprovincie en heel Nederland was aan het Groningse aard gas. Maar sinds 2010, 2011, 2012 is het veranderd in een nachtmerrie, een echte nachtmerrie', aldus Rutte.

We kunnen ook niet hebben dat een verpleeghuis in Limburg in een koude winter geen gas heeft Rutte - minister-president

Verpleeghuis in Limburg

Op de vraag van de presentatrice of de gaswinning niet sneller moet worden gestopt, zegt Rutte: 'We doen echt het uiterste. Maar we kunnen ook niet hebben dat een verpleeghuis in Limburg in een koude winter geen gas heeft.'

Volgens Rutte is iedereen ook heel druk bezig met de versterkingsoperatie. 'Het gaat allemaal niet snel genoeg, maar iedereen werkt met man en macht om dit zo snel mogelijk te doen.'

Mijn beeld is dat er nog nooit zo veel mensen zijn geweest die de aardbeving hebben gevoeld René Paas - CdK

Nu concrete resultaten

'Een nachtmerrie is het zeker', reageert commissaris van de Koning René Paas. 'Je hebt er niks aan dat er mooie woorden worden gesproken aan de vergadertafel. Nu moeten mensen het gaan merken aan de keukentafel. In het overleg over twee weken moeten er concrete resultaten worden geboekt.'

'We zijn allemaal geschrokken', zegt Paas over de beving van woensdagmorgen. 'De verhalen over huilende kinderen, mensen die erdoor wakker worden. Mijn beeld is dat er nog nooit zo veel mensen zijn geweest die de aardbeving hebben gevoeld. Het gevoel van onveiligheid is nog altijd enorm en dit zal het gevoel van onveiligheid vergroten.'

Paas vervolgt: 'Dit bevestigt de noodzaak om sneller de gaswinning af te bouwen, sneller te versterken en sneller schade af te handelen. Alle akkoorden zijn zo langzamerhand wel gesloten. Een belangrijk knelpunt is de bureaucratie bij de versterkingsoperatie. Ik mag hopen op onorthodoxe maatregelen om snelheid in de versterking te brengen.'

