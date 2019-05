Inwoners Westerwijtwerd: 'Opeens begon het hele huis te schudden en te klapperen'

'Ik dacht dat er een vrachtwagen door de straat reed, want ze zijn verderop een huis aan het bouwen. Maar in één keer zei mijn man: aardbeving!'

Mevrouw en meneer Honderd uit Westerwijtwerd lagen woensdagmorgen nog in bed toen de aarde beefde. Een schok van 3.4 op de schaal van Richter met als epicentrum hun eigen dorp.

Schudden en klapperen

Meneer Honderd: 'Ik hoorde een rommel in de verte en opeens begon het hele huis te schudden en de deuren te klapperen. We zijn wel kleinere bevinkjes gewend, maar dit was echt weer schrikken.'

Het echtpaar heeft nog niet gekeken naar de schade: 'We maken vanmorgen wel weer een rondje.'

Golf door het huis

Mevrouw Sybenga uit hetzelfde dorp komt aanfietsen. 'Ja, deze ochtend begon vervelend. We zaten thuis allemaal rechtop in bed.'

Ook mevrouw Sybenga lag nog in bed om tien voor zes. 'Ik voelde van alles bewegen. Maar mijn man was al beneden en die had het gevoel dat hij naar beneden zakte en vervolgens ging er een golf door het huis heen.'

Sybenga heeft al wel schade geconstateerd. 'Vanuit het fundament in onze woonkamer zit er een nieuwe scheur en ook in de keuken. De schade was net hersteld en nu kunnen we weer opnieuw beginnen.'

Groningen Sterk

Wil je je ervaringen over de aardbeving delen of heb je schade? Meld je dan bij onze facebookgroep Groningen Sterk.

Lees ook:

- Aardbeving van 3.4 in Westerwijtwerd: honderden meldingen gedaan

- Premier Rutte: 'Gaswinning is veranderd in een nachtmerrie'