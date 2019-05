TCMG zet extra mensen in om schademeldingen te registreren

'We merken dat we meer telefoon krijgen dan normaal en we hebben ook al opgeschaald', zegt een woordvoerder van het schadeloket van de overheid. Er is echter nog geen duidelijkheid over het aantal nieuwe schademeldingen.



Meer mensen

'We hebben de beving natuurlijk ook meegekregen', aldus de zegsman. 'Normaal gesproken zitten er ongeveer tien medewerkers achter de telefoon bij ons schadeloket in Groningen. Nu zijn dat er 25. Als het nodig is, kunnen we nog verder opschalen.'

