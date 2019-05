Politie heeft 260 tips binnen over Jaagpadmoord

De politie heeft inmiddels 260 tips binnen naar aanleiding van de dodelijke steekpartij aan het Jaagpad in Groningen, vorige week dinsdagavond. Daarmee kwam de 27-jarige Hidde Bergman om het leven. De dader is nog voortvluchtig.

'Wat de inhoud van die tips precies is, weten we nog niet', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. 'We zijn met man en macht bezig om alles te analyseren. En daar waar nodig mensen te bellen of uit te nodigen een verklaring af te leggen.'

Opsporing Verzocht

Dertig van de 260 tips kwamen dinsdagavond binnen, naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht.

De politie werkt met twintig rechercheurs aan de zaak. 'Mogelijk wordt dat meer', zegt Schubart.

Passantenonderzoek

Dinsdagavond hield de politie een passantenonderzoek rond de plek van de dodelijke steekpartij, precies een week nadat het gebeurde.

'In de hoop mensen te treffen die daar wekelijks hun rondje doen en mogelijk nog geen contact met ons hebben opgenomen. Op die manier kunnen we ze ook bereiken.'

Geruchten

Op social media gaan allerlei geruchten en onwaarheden rond, naar aanleiding van de compositiefoto die verspreid is van een man die gezocht wordt door de politie. Hij is mogelijk bij de steekpartij betrokken.

'Het is hinderlijk, we willen ons graag bij de feiten houden en goed onderzoek doen', stelt Schubart. 'Op dit moment is er nog een hoop onduidelijk en willen we graag alle scenario's openhouden.'

