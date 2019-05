Samenvatting: De dag van de aardbeving in Westerwijtwerd

Het is woensdagochtend vlak voor zessen. De rust in onze provincie wordt ruw verstoord door een van de zwaarste aardbevingen ooit in Groningen. Een overzicht van deze dag.

Duizenden mensen worden om exact 5.49 uur gewekt door een aardbeving bij Westerwijtwerd. De sterkte: 3.4 op de schaal van Richter. Tot voorbij de stad Groningen wordt de dreun gevoeld.

Een van de eerste prominenten die reageert is premier Mark Rutte. Hij zegt in het tv-programma WNL dat wat ooit zo mooi 'de energieprovincie van ons land' leek is veranderd in een nachtmerrie.

'Een nachtmerrie is het zeker', zegt Commissaris van de Koning René Paas. 'Mijn beeld is dat er nog nooit zo veel mensen zijn geweest die de aardbeving hebben gevoeld.

Ook Suzan Top (Gasberaad), Derwin Schorren (Groninger Bodem Beweging) en burgemeester Hans Engels van Loppersum spreken al kort na de beving hun emoties uit. Top is opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen. Via Engels komt een eerste reactie van gasminister Eric Wiebes. 'Die zei dat hij hiervan baalt', aldus Engels.



Ondertussen ontwaakt een deel van onze provincie met een verward gevoel, gewekt door een aardbeving. Bijna 1000 mensen maken een bevingsmelding in de speciale app van RTV Noord. Onze facebookpagina Groningen Sterk!, bedoeld om verhalen over de aardbevingsproblematiek te delen, krijgt binnen een paar uur ruim 600 nieuwe aanmeldingen.

Verslaggevers horen in de provincie verhalen van geschrokken Groningers. 'Opeens begon het hele huis te schudden en te klapperen', zegt mevrouw Honderd.



Linde Bouwman uit Ten Boer wordt er moedeloos van. 'We kunnen gewoon weer helemaal opnieuw beginnen', verzucht ze. 'Het huis was lekker strak, maar nu is het weer een grote rotzooi.'



Politiek

Vanuit de politiek klinken emoties bij SP-kamerlid Sandra Beckerman. Ze spreekt van 'vooral géén goedemorgen. Wat een gigantische clusterfuck.' VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius zegt 'erg geschrokken' te zijn. Gasgedeputeerd Eelco Eikenaar noemt het 'echt noodzakelijk dat deze ellende stopt'.

Toeval of niet, maar in de stad Groningen én in Den Haag wordt er vandaag gepraat over de gaswinning en schadeafhandeling. Het geeft emotionele beelden en woorden, maar de conclusie in Provinciale Staten is 'genoeg is echt genoeg' en in Den Haag zegt de Kamer 'de schadeafhandeling moet sneller'.

Een veelgehoorde term vandaag is de roep om 'onorthodoxe maatregelen' om de schadeafhandeling voort te trekken. Maar wat het nou betekent? CdK René Paas heeft wel een idee.



Acties

De Groningers laten zich gedurende de dag horen en komen in actie. Het begint met vlaggen die halfstok gaan. Niet alleen in Westerwijtwerd, maar ook in de rest van de provincie en zelfs in andere delen van Nederland. Daar komen trouwens ook steunbetuigingen vandaan.



Een snel ingelaste demonstratie van boeren in Middelstum krijgt veel aandacht. Ze maken met hun trekkers een grote cirkel en maken duidelijk dat Groningers in het epicentrum zitten.

Schade

Het aantal schademeldingen loopt de hele dag op. Uiteindelijk is er aan het einde van de dag zicht op zo'n 430 schademeldingen.

Daarvan zijn er volgens minister Wiebes negentien die vallen onder de categorie 'Acuut Onveilige Situaties' (AOS). Vijf daarvan worden vandaag nog geïnspecteerd.

Overleg en controle

Verschillende overlegorganen komen bij elkaar. De Veiligheidsregio Groningen schaalt ook op naar GRIP2 om ook een gezamenlijk beeld te kunnen schetsen. Het advies is ook: kijk ook even bij de buren.

Ook de betrokken burgemeesters komen bij elkaar. Conclusie: woningen moeten nú versterkt worden.

De waterschappen controleren, net als inwoners, hun bezittingen. Zo worden er inspecties uitgevoerd om te kijken of er schade is aan kades, gemalen en sluizen.

Medeleven

Vanuit Duitsland geeft koning Willem-Alexander een teken van medeleven. Tijdens een persmoment zegt hij de beving 'verschrikkelijk' te vinden.



Noord Vandaag

Vanwege de aardbeving kwam Noord Vandaag speciaal uit Westerwijtwerd. In een huiskamersfeer werd er gesproken over wat er allemaal gebeurd is en wat er nog moet gebeuren.

Je kunt de hele uitzending hier terugkijken.

Dossier Aardbevingen

Het aardbevingsdossier is nog lang niet gesloten en de beving van deze woensdag is slechts een nieuwe toevoeging aan een lange nieuwsstroom.

Wil je alles blijven volgen? Hou dan RTV Noord in de gaten en voor een volledig overzicht, ook met samenvattingen per maand van al het nieuws, heb je aan ons Dossier Aardbevingen een goed startpunt.

