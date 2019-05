VVD-Kamerlid Yesilgöz: 'Vreselijk hoe de Groningers zijn wakker geschrokken'

Yesilgöz-Zegerius is een partijgenoot van minister Eric Wiebes, die over de gaswinning gaat. 'Ik wil heel graag van de minister horen waar mensen nu met hun zorgen terecht kunnen en te woord worden gestaan.'

Versterking

De versterking van huizen in het bevingsgebied verloopt traag. De kritiek die Wiebes daarvoor krijgt, deelt het Kamerlid niet. 'Het beeld dat de minister niet wil dat de versterking sneller gaat, vind ik zeer onterecht. Hij is er elke dag mee bezig.'

Wel steunt ze de oproep om vaart te maken met de versterking.

'Dat is wat wij allemaal willen, ook de minister. Er is helemaal niemand die zegt: 'Het gaat heus wel goed in Groningen en laat die versterking maar zitten'. Mensen hebben gelijk als ze zeggen: 'Dit schiet niet op, het moet sneller'. Daar hebben we het continu over. Het is ongelooflijk complex.'

Tempo maken

Woensdagmiddag wordt in een Kamercommissie gesproken over de gaswinning. Dat stond al gepland. 'Dit laat maar weer eens zien hoe urgent en belangrijk het is de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. We moeten volop blijven werken aan versterking en schadeherstel. Dat loopt nog lang niet op het tempo dat we willen.'

Rutte: 'Nachtmerrie'

Premier Mark Rutte, een partijgenoot van Yesilgöz-Zegerius, sprak eerder op de dag van 'een nachtmerrie, echt een nachtmerrie'.

'De veiligheid van Groningers is in het geding. Dit kan zo niet langer doorgaan', stelde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. 'Je ziet dat de minister nog steeds vastloopt. We moeten als één man en vrouw achter Groningen gaan staan.'

SP-Kamerlid Sandra Beckerman sprak over 'een gigantische clusterfuck'. 'We hebben weer prachtige woorden van de minister-president die meeleeft. Maar ze hebben niks gedaan. Het is toch absurd dat we blij moeten zijn dat er vandaag geen slachtoffers zijn gevallen? Ze nemen het gewoon niet serieus.'

