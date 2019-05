Eikenaar: 'Het is echt noodzakelijk dat deze ellende stopt'

'Je weet dat dit kan gebeuren, dat dit gaat gebeuren, maar op het moment dat zo'n beving plaatsvindt, schrik je toch enorm', zo laat hij de Staten weten.

Schrikken

Eikenaar reageert namens het huidig demissionair provinciebestuur. 'De afgelopen dagen en weken zagen we het aantal kleine bevingen toenemen', zegt hij. 'Ik had het er met collega Gräper over: vaak zie je dat dit dan gevolgd wordt door een grote beving. Als dit onderbuikgevoel uitkomt, schrik je.'

Murw geslagen

De huidig gedeputeerde - die zijn laatste dagen beleeft als provinciebestuurder - voelt mee met de inwoners van het getroffen gebied.

'Je weet dat mensen heel bang zijn geworden, gezinnen heel bang zijn geworden en dat ze zich onveilig hebben gevoeld. Je weet dat mensen geconfronteerd worden met schades in hun huizen, schades die misschien zijn verergerd of dat ze opnieuw geconfronteerd worden met schade. Je weet dat die mensen murw geslagen zijn, en dit er niet bij kunnen hebben. Dat is buitengewoon triest.'

Raad van State

Voor Eikenaar is het een bevestiging van het voornemen van de provincie en gemeenten om opnieuw naar de Raad van State te stappen en het winningsbesluit van minister Eric Wiebes opnieuw aan te vechten.

'Het is noodzakelijk dat dit voor mensen stopt', vervolgt hij.

Genoeg

'Het is goed dat we naar de Raad van State zijn gestapt. Daarnaast moet er komende tijd een nog krachtiger pleidooi volgen dat schades hersteld moeten worden. Het is echt noodzakelijk dat deze ellende stopt, het is tijd voor daden. De Groningers hebben genoeg meegemaakt.'

Lees ook:

- Volg ons liveblog over de aardbeving in Westerwijtwerd

- 'Er zijn enkele meldingen binnengekomen van acuut onveilige situaties'

- Reacties op de aardbeving: 'Deze voelde zwaarder dan Huizinge'