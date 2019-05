Veiligheidsregio naar hogere alarmfase na aardbeving

Volgens Cyriel Hamstra van de Veiligheidsregio is er besloten op te schalen, omdat er nog onduidelijkheid is over bijvoorbeeld schade aan de infrastructuur in het gebied.

Informatie delen

''GRIP 2' is voor de gezamenlijke hulpdiensten een structuur waarin we werken', legt Hamstra uit. 'Het belangrijkste doel is het delen van informatie. Je kunt je voorstellen dat bij zo'n gebeurtenis als die van vanochtend heel veel organisaties betrokken zijn. Dan is het belangrijk dat we een gezamenlijk beeld hebben over waar inzet nodig is.'

Volgens Hamstra zitten bestuurders, waterschappen, politie en brandweer inmiddels samen aan tafel.

Inventarisatie schade

De provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest kondigden woensdagochtend al aan inspecties te doen in het gebied. Daarbij wordt onder meer gekeken naar eventuele schade aan wegen, bruggen en sluizen.

