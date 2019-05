'MVP' Abbingh: 'De kans zit er in dat het een feest is met alleen maar wodka'

Lois Abbingh geeft instructies in MartiniPlaza (Archief) (Foto: JK Beeld)

De Groningse handbalster Lois Abbingh werd dinsdag met Rostov-aan-de-Don kampioen van Rusland. Je zou zeggen: reden voor een feestje. Maar dat is uitgesteld naar donderdag. 'We hebben alleen wat champagne en bier in de kleedkamer gehad.'

Wordt donderdag dan een Russisch stereotype feest met alleen maar wodka gevierd? 'Haha, die kans zit er in. We hebben eerst een feestje met de fans om ze te bedanken in de stad. En daarna een feest met het team en dat zal vast heel gezellig worden', aldus Abbingh tegen RTV Noord.



Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed om wat voor prijs het ging toen het werd omgeroepen Lois Abbingh - Russisch kampioen

Dat ze ook nog tot meest waardevolle speler van de competitie werd uitgeroepen, had ze in eerste instantie niet door. 'Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed om wat voor prijs het ging toen het werd omgeroepen. Ik had er ook niet op gerekend.'

Bekijk hier het volledige gesprek dat Niiwino Geertsema woensdagochtend met Lois Abbingh had. De tekst gaat door onder de video.



Ze kreeg veel reacties na de wedstrijd, ook omdat veel van haar vrienden en familie niet in de buurt waren. 'Alleen mijn vriend, die hier woont, was er bij. Na de wedstrijd heb ik wel direct met mijn moeder gebeld. Ze is natuurlijk superblij en trots.'

De titel van dochter Lois leverde moeder Abbingh zelfs een cadeau op: 'Volgens mij heeft ze van haar collega's vanochtend een flesje wijn en geel-zwarte ballonnen (clubkleuren van Rostov, red.) gekregen. Supermooi hoe ze meeleven.'

Op een welverdiende vakantie moet ze nog even wachten. Eerst moet ze zich melden bij Oranje voor twee oefenwedstrijden tegen Rusland. Ze belooft een goed woordje te doen voor Groningen, waar dit jaar in Ten Boer werd getraind en in MartiniPlaza werd gespeeld.

Ze hoopt op een herhaling. 'Maar iets concreets is daar nog niet uitgekomen. Zodra dat het geval is, laat ik het jullie weten', lacht ze. 'Na Oranje ga ik helemaal niks doen. Lekker op vakantie met mijn vriend naar Griekenland en nog een weekje Portugal met mijn ouders, opa en oma en zusje. Dus ik ga alleen maar in de zon liggen.'

Abbingh streed dit seizoen op alle fronten mee om de prijzen. Naast de landstitel pakte ze ook de beker met Rostov. De finale om de Champions League werd verloren.

