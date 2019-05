Burgemeesters bij elkaar na aardbeving: 'Je weet niet of het morgen weer gebeurt'

De aardbeving die de Groningse bodem om tien voor zes deed schudden, is aanleiding voor een spoedoverleg van de burgemeesters in het aardbevingsgebied.

'Het leek mij goed om de betrokken burgemeesters even bij elkaar te hebben. Iedereen is druk in zijn eigen gemeente, hoe ernstig is het?', zegt de Groningse burgemeester Peter den Oudsten, die ook ook voorzitter is van de Veiligheidsregio.

'Om de informatie met elkaar af te stemmen en de laatste info van de Veiligheidsregio te hebben en zo verdere acties met elkaar af te stemmen.'

Het overleg vindt plaats op het gemeentehuis in Loppersum.

'De dreiging blijft'

'Het houdt niet op', zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl.

'En de dreiging van nog zwaardere bevingen blijft nog steeds. We moeten er ook rekening mee houden dat er nadat in 2030 de gaskraan dicht is nog bevingen blijven komen. We moeten echt haast maken met de versterking. Dat dat niet gebeurt, is in belangrijke mate voor rekening van Den Haag.'

In Stad gevoeld

De beving van Westerwijtwerd werd tot in de stad Groningen gevoeld.

'Ik maak me sowieso ongerust over het feit dat zich dit iedere keer weer kan voordoen', zegt Den Oudsten.

'De ellende is: als je zeker weet dat een aardbeving de laatste is, kan je iets opbouwen. Maar je weet niet of het morgen weer gebeurt. Dat maakt dat de psychologische impact van zo'n klap er in hakt. Ook al heb je zelf weinig schade.'

