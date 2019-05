Wethouder Westerwolde stapt op om gezondheidsredenen

Wethouder Harrie Brunen van de gemeente Westerwolde stapt op. Brunen kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen om het afvalbeleid dat hij in zijn portefeuille had.

Brunen (Gemeentebelangen) stopt uit eigen beweging, volgens een verklaring omdat het wethouderschap een te zware wissel trekt op zijn gezondheid.

Grotere overstap dan verwacht

'De overstap van raadslid naar het wethouderschap was een grotere dan ik van tevoren had ingeschat', zegt Brunen in de verklaring. 'Het is een veeleisende functie met diverse zware dossiers waarbij het lastig is om de juiste balans te vinden.'

'Ik merkte de laatste tijd steeds meer dat de zwaarte van deze functie, de verantwoordelijkheid en de lange werkweken een behoorlijke impact hadden op mijn gezondheid', aldus Brunen.

Besluit valt zwaar

Het besluit valt Brunen zwaar. De scheidend wethouder benadrukt dat hij de Westerwoldse politiek een warm hart toedraagt en dat hij lid blijft van partij Gemeentebelangen Westerwolde en zijn partij ook blijft steunen.

Afvalbeleid

De afgelopen maanden kreeg Brunen het afvalbeleid in de gemeente voor de kiezen. Westerwolde is een fusiegemeente: uiterlijk 1 januari 2020 moet het afval in de hele gemeente op dezelfde manier worden opgehaald.

Op plannen van Brunen kwam veel kritiek. Zo zouden de stukken van de wethouder van onvoldoende kwaliteit zijn, en werden vragen van raadsleden onvoldoende beantwoord. Vorige week stemde de gemeenteraad in met de plannen, al deed Brunens coalitiegenoot PvdA dat niet van harte.

Nog geen opvolger

De burgemeester en andere wethouders betreuren het aftreden van Brunen. Een opvolger is er nog niet: de komende periode wordt gezocht naar een vervanger. Tot die er is nemen de andere wethouders Brunens taken waar.

