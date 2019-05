Groningen gaat na de zomer werken met basisbanen

De gemeente Groningen gaat na de zomer de basisbaan invoeren. De basisbaan is voor mensen die in de bijstand zitten en geen uitzicht hebben op een reguliere baan.

Het plan is het paradepaardje van de PvdA. De coalitiepartij lanceerde het plan al voor de verkiezingen. Uiteindelijk is de invoering van de speciale baan ook opgenomen in het coalitieakkoord. Het vorige college, waar de PvdA ook deel van uitmaakte, was nog erg verdeeld over het invoeren van de basisbaan.

'Perspectief bieden'

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) hoopt dat rond 2020 veertig tot vijftig mensen aan het werk zijn via een basisbaan. 'Met de basisbaan willen we mensen perspectief bieden met zinvolle werkzaamheden. Ik vind dat we als overheid mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente voor wie een reguliere baan niet haalbaar is.'

Naar schatting kost het plan per basisbaan 28.000 euro per jaar.

