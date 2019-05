Vijf Groningers in top-100 jonge miljonairs

Voor je veertigste al een vermogen van minimaal 10 miljoen euro hebben. Dan kom je in aanmerking voor een plekje in de jonge miljonairs top-100 van zakenblad Quote. Vijf Groningse ondernemers hebben in 2019 een plek op deze lijst.

De lijst verschijnt donderdag voor de veertiende keer in het blad, maar is digitaal reeds beschikbaar. Het totale geschatte vermogen is met 2.916 miljard euro bijna 30 procent hoger dan vorig jaar. De conclusie van de Quote-redactie is dat de lichting 2019 tot nu toe de rijkste ooit is.



35: Ben Woldring

Vermogen: 24 miljoen

De hoogst genoteerde in de lijst is Ben Woldring. Woldring (34) heeft een geschat vermogen van 24 miljoen euro. Ten opzichte van vorig jaar een afname van 3 miljoen toen de in Usquert getogen ondernemer nog 21ste stond. Woldring is groot geworden als prijsvergelijker op internet.

In 1998 was Bellen.com zijn eerste onderneming. Later kwam Gaslicht.com erbij. Zijn vergelijkingssites zijn samengevoegd onder de noemer tot Bencom. Hieronder vallen ook sites als lookingforbooking.com, poliswijzer.nl en digitelevisie.nl. Al deze sites zorgen ervoor dat Woldring het grootste vergelijkingsimperium van Nederland heeft.



40 en 41: Jeroen Doorenbos en Jeroen Elkhuizen

Vermogen 20 miljoen

Jeroen Doorenbos (34) en Jeroen Elkhuizen (36) zijn de drijvende krachten achter Belsimpel. In 2018 lag het geschat vermogen op 8 miljoen en stonden ze 85e. Beider vermogen is in 2018 met 150 procent gestegen.

In 2006 haalden beiden 1000 euro van hun bankrekening om een website te bouwen. Ruim tien jaar later hebben ze meer dan 350 medewerkers in dienst. In 2017 bedroeg de omzet meer dan 200 miljoen en afgelopen jaar zelfs meer dan 300 miljoen.

De Belsimpelmethode is het succesvolle concept. Een platform waar een klant een op maat gemaakt pakket voor telefoon en abonnement kan samenstellen. Inmiddels heeft Belsimpel meer dan anderhalve miljoen klanten en de groei gaat verder door. Momenteel wordt er aan gewerkt om eind 2019 de sprong naar buitenlandse markten te maken.



53: Sébastian Monteban

Vermogen: 16 miljoen

Sébastian Monteban (39) is oprichter en grootaandeelhouder van Brandfield. Sinds 2006 houdt Monteban zich bezig met de online verkoop van horloges, sieraden, zonnebrillen, tassen en accessoires. Dit wordt gecombineerd met fysieke winkels in Groningen, Maastricht, Eindhoven, Breda en Nijmegen. Monteban is nieuw in de lijst. Zijn vermogen wordt geschat op 16 miljoen.

Vorig jaar oktober mocht de directie van Brandfield de 'Most Sustainable Grower 2018' Award in ontvangst nemen bij de bekendmaking van de Deloitte Fast 50. Het was met vier jaar op rij het langst genoteerde bedrijf in de lijst. Het geeft de groeipotentie van dit bedrijf aan. De omzet in 2018 bedroeg 21 miljoen euro.

100: Mark Vletter

Vermogen: 10 miljoen

Mark Vletter (38) is nieuw in de lijst. Met het bedrijf Voys ontwikkelde hij een product dat de telecomwereld radicaal veranderde: telefonie in de cloud. Ook richtte de Groninger Spindle op, dat technologie ontwikkelt die dit nieuwe zakelijke bellen mogelijk maakt, en telecomprovider Voipgrid.

Dat legt Vletter geen windeieren. Hij liet aan Quote weten zelf niets met geld te hebben, maar gelukkig voldoende mensen om zich heen heeft, die het wel belangrijk vinden. Vletter kent zelf veel meer waarde toe aan de impact die de samenwerking met klanten brengt.



Nummer één

De vijf Groningers timmeren bovengemiddeld aan de weg, maar kunnen nog lang niet tippen aan de nummer één. Stijn Koster (35) uit Capelle aan de IJssel verkocht in 2018 zijn hostingbedrijf 3D.net dat data verzorgt voor de game-industrie. Mede daardoor wordt zijn vermogen nu gschat op 150 miljoen euro.

Belangrijkste spelregel

De Quote hanteert een aantal spelregels. De belangrijkste is wat onder vermogen verstaan wordt: bezittingen in de vorm van aandelen, huizen, overig onroerend goed en ondernemingen, minus hypotheken en exotischer schulden. Daar worden zaken als kunst, boten en vliegtuigen bij opgeteld. Wat niet te achterhalen is wordt over het algemeen buiten beschouwing gelaten, zoals banksaldi en vermogen dat ligt besloten in vennootschappen op dubieuze eilandstaten.