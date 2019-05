'Krokodillentranen van de minister; genoeg is echt genoeg'

De Staten in vergadering (Foto: RTV Noord)

Een debat over het Nationaal Programma Groningen is in Provinciale Staten vooral uitgemond in een uiting van frustratie over de meest recente beving en de bureaucratische rompslomp.

Het schuurt een beetje, dat voelt coalitiepartij ChristenUnie ook. Uitgerekend op de dag dat de grond onder Westerwijtwerd en ver daarbuiten schudt, praten Provinciale Staten over de zin van het Nationaal Programma Groningen.

'Het voelt wat gek om het Nationaal Programma te bespreken, terwijl het schadeherstel niet is geregeld', schetst Statenlid Margriet Donker de situatie. 'Maar ik ga het toch doen.'

Bijzaak

Maar andere partijen vinden de uitvoering van het Nationaal Programma nu even bijzaak. De beving bij Westerwijtwerd heeft ook hen weer wakker geschud. De Partij van de Arbeid, de Partij voor het Noorden, de SP, Groninger Belang, de PVV en 50 Plus, allen hebben ze geen goed woord over voor de bureaucratie, de traagheid in het proces, de besluiten van minister Wiebes en de machteloosheid bij de bewoners.

'Ik hoorde de reactie van minister Eric Wiebes vanmorgen, die baalde. Nou, dan kun je wel balen, maar ik ken heel veel Groningers die al jaren balen', schetst Dries Zwart (Partij voor het Noorden) de situatie.

Gert Engelkens (PvdA): 'We kunnen wel praten over toekomstperspectief en het NPG, maar er is geen toekomstperspectief zonder schadeafhandeling en versterking.'

Bureaucratie

De SP gaat nog een stapje verder en noemt het Nationaal Programma op de dag van de beving een 'moloch'. Fractieleider Jan Hein Mastenbroek wijst met de beschuldigende vinger naar minister Wiebes, die volgens hem te weinig doet aan de bureaucratische molen.

'Mijn fractie vindt dat wanneer de minister zo'n puinhoop heeft veroorzaakt, hij zijn collega van Justitie moet volgen', zegt Mastenbroek over Wiebes. Hij verwijst naar staatssecretaris Mark Harbers, die dinsdag opstapte.

Snik en boosheid

Groninger Belang-Statenlid Petra Blink kan amper een snik verbergen, de boosheid van 50 Plusser Johan ten Hoove schalt door de Statenzaal.

'Het is continu iets nieuws bedenken', fulmineert Ten Hoove. 'Een nieuwe commissie, continu het stroperige wat nu aan de hand is blijven doen. Het zijn krokodillentranen van minister Wiebes, die zegt: 'Ik denk dat de gaswinning naar beneden moet'. Maar genoeg is nu echt genoeg.'

Ten Hoove noemt een voorbeeld wat de beving bij Westerwijtwerd met mensen doet. 'Ik kreeg een bericht van iemand die een nieuwe keukenvloer had, zogenaamd 'bevingsproof'. Maar sinds vanochtend is die nieuwe vloer van de linkerkant tot de rechterkant volledig doorgescheurd. Dat is blijkbaar toch niet bevingsproof.'

Aan de zijlijn

Maar de Staten weten ook, ze staan aan de zijlijn, hebben geen directe invloed en zijn overgeleverd aan Den Haag.

Daarom schrijven ze een motie, voor de vergadering van komende maandag. De zoveelste gasmotie. Naast woede, teleurstelling en verdriet, worstelen de Staten verder. Ook nu ze amper twee maanden geleden zjin geïnstalleerd.

Lees ook:

- Liveblog: Aardbeving van 3.4, boeren in actie, Wiebes reageert