Schreeuwende behoefte aan nieuwbouw in Westerkwartier

De wijk Oostindie in Leek is momenteel mateloos populair bij woningzoekers. (Foto: RTV Noord)

In de dorpen in de gemeente Westerkwartier is een schreeuwende behoefte aan nieuwbouw. Dat blijkt nu het gemeentebestuur inmiddels meer dan de helft van de 41 dorpen heeft bezocht met een kennismakingsgesprek.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: 'We hebben 28 bezoeken afgelegd en vrijwel overal wordt gevraagd naar woningbouw.'

Als warme broodjes over de toonbank

Dat de vraag groot is, blijkt volgens de wethouder wel uit het feit dat in de nieuwbouwwijken Oostergast in Zuidhorn en Oostindie in Leek de woningen over de toonbank vliegen. En ook in Zevenhuizen en Marum, waar binnenkort nieuwbouwprojecten van start gaan, zijn de meeste woningen al verkocht.

Ook in de kleinere dorpen is vraag naar woningen. 'We bekijken de situatie en de vraag per dorp', zegt Dijkstra-Jacobi daarover. 'De provincie geeft ons wat meer vrijheid om te bouwen en we zijn nu één grote gemeente en dat biedt wat meer mogelijkheden. We kijken dan naar zogeheten inbreiding waar eventueel gebouwd kan worden.'

Honderd gegadigden voor vijftig woningen

In Marum gaat binnenkort de bouw van start van het plan Alberdaheerd 2. Vijftig woningen staan er gepland en volgens de wethouder hebben zich inmiddels honderd gegadigden gemeld.

Ook wordt in Zevenhuizen binnenkort begonnen met de tweede fase van het nieuwbouwplan Zevenhuizen Oost. Hier worden 26 kavels uitgegeven. Ook voor deze woningen is de belangstelling volgens de wethouder groot.