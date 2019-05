'Het huis was lekker strak, nu is het weer een grote rotzooi'

Linde Bouwman uit Ten Boer wordt er moedeloos van. Wéér is er bevingsschade in huis, na de klap bij Westerwijtwerd. Ze somt op: gescheurd stucwerk, voegwerk dat uit de muur valt, een muur in de slaapkamer die bol staat, net als het plafond in het washok.

'We kunnen gewoon weer helemaal opnieuw beginnen', verzucht ze. 'Het huis was lekker strak, maar nu is het weer een grote rotzooi.'

'Daar gaan we weer'

'Ik werd wakker en dacht dat ik duizelig was, maar het bleek een aardbeving te zijn. Daar gaan we weer, dacht ik. Duurt het weer zo lang? Wat is wel schade, wat is geen schade? En je hebt er zo veel werk van. Elke keer zit je weer in de troep, door iemand anders.'

De muren van de woning aan de A.H Homanstraat waren anderhalf jaar geleden opnieuw gevoegd, na eerdere bevingsschade. 'En het dondert er gewoon weer uit.'

Het stucwerk in de muur laat los (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)



In de woonkamer is bij de voorste muur het stucwerk al een keer opnieuw gedaan, op kosten van de NAM.

'Maar de zijmuren kregen we niet vergoed, want dat hoorde niet bij de bevingsschade. Terwijl het precies dezelfde schade was. Daar zijn we nog mee bezig om dat voor elkaar te krijgen, we hopen dat het goed komt. En dan nu weer een nieuwe beving er overheen...'

'Het voelt oneerlijk'

'Het duurt altijd zo lang en dat is het weer zo'n gezever. Ik zeg dat de stuclaag los komt door de bevingen en zij beweren dat het niet zo is. Wie heeft er dan gelijk? Het voelt oneerlijk. Ik bel natuurlijk niet om te zeggen dat het loskomt, als het niet zo is. We zijn er klaar mee.'

