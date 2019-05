Boeren in actie na beving Westerwijtwerd: 'Het is stress in de pokkel'

'We zijn meer dan uitgepraat en willen nu wel eens een keer wat zien. Het is mooi geweest. Wij willen ook verder met ons bedrijf en gewoon Grunnegers zijn.'

Dat zegt boer Peter Dekens uit Sint Annen, bij de protestactie die de boeren woensdagmiddag houden tussen Middelstum en Westerwijtwerd. Dat doen ze na de beving van 3.4 bij Westerwijtwerd.

'Het moet afgelopen zijn'

Boeren in onze provincie zijn de aardbevingen en de schade die ze daarvan ondervinden zat.

'Nu doen we niks anders dan vechten. Het is stress in de pokkel. Kinderen zijn van slag, dat kan zo niet langer! Het moet afgelopen zijn.'

Epicentrum uitbeelden

Enkele tientallen boeren hebben zich met hun trekkers verzameld in een weiland. Ze vormen een grote cirkel.

'Om zo het epicentrum uit te beelden. De bedoeling is dat mensen in het midden gaan staan: wij zijn de bewoners en zitten midden in het epicentrum.'

De trekkers gaan in formatie (Foto: De Vries Media)



'Het doet mij heel goed dat we hier met elkaar staan. Je bent niet alleen.'

Signaal naar Den Haag

In het midden staat een trekker met daarachter een wagen met de Nederlandse vlag halfstok.

'Dit is ook een signaal naar Den Haag. Dit kunnen we in een uur regelen, moet je eens opletten wat er gebeurt als zoiets nog een keer gebeurt.'

