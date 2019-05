CdK Paas richt zich tot ministers: 'Het moet sneller'

'Onze grote frustratie is dat er heel duidelijke afspraken over zijn, maar de capaciteit komt maar steeds niet beschikbaar.'

Paas zegt het naar aanleiding van de beving bij Westerwijtwerd, woensdagochtend om tien voor zes.

'Dat veroorzaakt onveiligheidsgevoelens en huilende kinderen. Omdat je niet weet hoe veilig je huis is bij een zwaardere beving. Daar is de versterkingsoperatie voor. Die moet sneller en daar moet voldoende capaciteit voor komen.'

Gaswinning sneller afbouwen

Paas wil ook dat de afbouw van de gaswinning sneller gaat. nu staat in de planning dat de gaskraan in 2030 dicht is.

'Daarom legt de regio aan de minister voor: doe nog een tandje erbij, want dit is veroorzaakt door gaswinning. Iedereen in Nederland ziet wat er aan de hand is in Groningen.'

Wachtlijsten

De beving bij Westerwijtwerd zorgde voor nieuwe schademeldingen. Paas: 'Dus de wachtlijsten zullen weer langer worden.'

Paas wordt er niet moedeloos van, maar zegt strijdbaar te zijn. 'We zijn tot in onze tenen gemotiveerd om de minister duidelijk te maken dat er tempo gemaakt moet worden.'

'Een beving als vandaag maakt duidelijk dat het nog niet klaar is. Er moet nog veel gebeuren in Groningen en snel ook.'

Lees ook:

- Liveblog over de aardbeving bij Westerwijtwerd