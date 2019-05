Sportblessures zijn op een leuke manier te voorkomen

Door die oefeningen uit te voeren lopen de jonge sporters minder risico op blessures.

Jongeren lopen namelijk nogal eens blessures op, blijkt uit cijfers over 2017. De helft van de sporters die toen met een blessure op de spoedeisende hulp terechtkwam was onder de zeventien. De kans op een sportblessure is in deze leeftijdsgroep ook het grootst. Vooral voetbal en gym zijn riskant.

Krachthonk is saai

Volgens onderzoeker Anne Benjaminse des te meer reden om meer aan preventie te doen. Dat gebeurt nu vaak met oefeningen als squatsen lunges, maar dat is niet voldoende. Trainers en kinderen houden preventie-oefeningen veel beter vol als ze leuk zijn, zo is haar idee.

Het onderzoek vindt grotendeels plaats op sportpark Kardinge, waar talentvolle voetbalmeiden trainen bij het Regionaal Talent Centrum. Zij krijgen bijvoorbeeld een oefening in spelvorm, waarbij ze veel moeten wenden en keren en daarna mogen proberen te scoren.

'Zolang er maar een bal is'

Benjaminse: 'De meiden zeggen ook: zolang er maar een bal is en zolang we maar bewegingen kunnen doen die met de sport te maken hebben, dan vinden we het leuk. Het is op deze leeftijd belangrijk dat ze het nut ervan inzien en het leuk blijven vinden.'

Trainers denken mee

De oefeningen worden in samenspraak met trainers ontwikkeld. Trainer Rik Liezenga: 'Die meiden moeten het gevoel hebben dat het onderdeel van de reguliere training is. Wij zorgen ervoor dat dingen terugkomen die we graag willen zien. Wenden en keren is een beweging waarbij het - zeker met de voorste kruisband- wel eens misgaat.'

Speelster Maureen Wardenburg kan deze oefening wel waarderen. 'Als je wedstrijd erbij doet motiveer je je sneller en wil je winnen. Dat vind ik leuker.'

Effect ook groter

Het is niet alleen leuker, maar ook effectiever als oefeningen in spelvorm worden gedaan, zegt Benjaminse: 'Je moet trainen wat je wilt bereiken. Dat iemand in een wedstrijd, want daar gebeuren de meeste blessures, zo weinig mogelijk risico loopt.' Immers, in een wedstrijd maken spelers onder druk onverwachte bewegingen.

Einddoel

Een platform waarop trainers en spelers preventie-oefeningen 'nieuwe stijl' kunnen vinden; dat is het doel. Benjaminse: 'Zodat als het project klaar is ze toegang hebben tot oefeningen. Dat het niet afhankelijk is van ons.'

Voetbal, basketbal en gym zijn de eerste sporten waarvoor oefeningen worden ontwikkeld.