Koning toont medeleven: 'Aardbeving in Groningen is verschrikkelijk'

Het is verschrikkelijk dat Groningen woensdag is getroffen door een nieuwe aardbeving.

Dat zei koning Willem-Alexander tijdens een werkbezoek aan het paleis Sanssouci in Duitsland.

'Natuurlijk hebben we gehoord van de aardbeving vanochtend in Groningen', zegt de koning. 'Ik was vorige week nog in Appingedam en heb daar met slachtoffers van de aardbevingen gesproken. Ik leef erg met ze mee, en dat weten ze ook. En als het dan weer gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk.'

'We hebben hier als onderdeel van ons bezoek interessante discussie gehad met wetenschappers over nieuwe energie, klimaatverandering en dergelijke', gaat Willem-Alexander verder als hij praat over het werkbezoek.

'Het is belangrijk dat de wetenschappers altijd met objectieve wetenschappelijke resultaten ons laten zien hoe we verder moeten gaan met onze zeer speciale wereld. We hebben maar één aarde en daar moeten we erg trots en voorzichtig mee omgaan.'

