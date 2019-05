Telefoon bij schadeloket rinkelt onophoudelijk: 'Al 471 nieuwe meldingen'

TCMG-voorzitter Bart Kortmann zegt dat er al 471 nieuwe schademeldingen genoteerd zijn. Hij leeft mee met de gedupeerde mensen, maar heeft ook bewondering voor de medewerkers van het schadeloket die de gesprekken voeren.

'Zij moeten alle telefoontjes tijdig afhandelen, maar ook veel vragen beantwoorden en ondertussen emotionele verhalen aanhoren. Dat varieert van ouders wiens kinderen onder de situatie lijden tot mensen die hun sociale problemen door de gaswinning willen uiten', legt hij uit.

Luisterend oor bieden

Eén van de vragen die in vrijwel elk gesprek gesteld wordt is 'Wat kunnen jullie voor me doen?', gaat Kortmann verder. 'Maar dat is beperkt', voegt hij eraan toe.

'Onze opdracht is schade vergoeden en we beseffen heel goed dat die schade meer is dan alleen de financiële kant van het verhaal. Alleen luisteren helpt al enorm. En soms kunnen we beter doorverwijzen naar andere instanties.'

Terwijl hij zijn verhaal doet, blijft de telefoon rinkelen. Kortmann laat dan ook weten dat het woensdag vooral prioriteit is om de toestroom van alle schademeldingen en telefoontjes op een adequate en passende manier af te handelen.

Evalueren

In de komende dagen zal worden geëvalueerd wat de omvang van de schade is en of zich daarbij nieuwe problemen voordoen. Feit is hoe dan ook dat de bult met schademeldingen na woensdag er niet kleiner op wordt.

Of hij daar wanhopig van wordt? Kortmann wil dat zelf niet zo omschrijven. 'Maar ik vraag mezelf wel regelmatig af of het ons gaat lukken alle meldingen sneller af te handelen. Tegelijkertijd gaan we de goede kant op in het afhandelen van schademeldingen. We zijn op stoom, om het zo maar even te zeggen.'

De TCMG-voorzitter laat tot slot weten dat ook onconventionele oplossingen een optie zijn om aardbevingsgedupeerden sneller te helpen met hun schademelding.

