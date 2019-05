Afvalverwerker Talen failliet verklaard door rechtbank

Albert Talen, de eigenaar van Talen Recycling, is door de rechtbank van Overijssel failliet verklaard. De afvalverwerker heeft vestigingen in Stadskanaal en Meppel.

Het bedrijf kwam in de voorbije jaren veelvuldig in opspraak door een waslijst aan overtredingen. Zo dumpte Talen onder meer grote hoeveelheden afval uit de vestiging in Staphorst, die later naar Meppel verhuisde, op gemeentegrond. Daarmee protesteerde hij tegen niet nagekomen afspraken over een grondruil.

Ook in Meppel kreeg de afvalverwerker het met de gemeente aan de stok. Afval werd niet goed gescheiden en de opslag was in strijd met eisen voor brandveiligheid. Eigenaar Talen ontkende toentertijd dat hij zich niet aan de regels hield, meldt RTV Drenthe.

Branden

Ook had Talen Recycling in zowel Stadskanaal als Meppel last van een grote brand. In Stadskanaal was het raak in november 2017, toen er brand uitbrak in een afvalberg, die pas dagen later helemaal geblust kon worden.

'Als ik iets fout heb gedaan, moeten ze dat maar aantonen', zei Talen destijds. Eind 2018 vatte een afvalberg van Talen Recycling in Meppel ook vlam. Bij de branden in Stadskanaal en Meppel moesten omwonenden geëvacueerd worden.

Hoofdpijndossier

De stevige huurachterstand die Talen had opgebouwd en de enorme opruimkosten na de branden zorgden voor een hoofdpijndossier. Uiteindelijk leidde de opeenstapeling van klachten tot het faillissement.

