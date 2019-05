Damster raadsleden emotioneel na zware beving: 'Wij zijn niet veilig'

SP-raadslid Harry Rozema kreeg woensdagavond de tranen in zijn ogen bij aanvang van de raadsvergadering in Appingedam. 'Ik rouw om Groningen en onze inwoners. Wij zijn niet veilig.'

De aardbeving van 3.4 bij Westerwijtwerd van vanmorgen hakt er flink in bij de raadsleden.

Verdriet overheerst

'Dit heeft een vreselijke impact op heel veel mensen', zegt Rozema. 'De telefoon stond vandaag roodgloeiend met mensen die schade hebben. Het gevoel van verdriet overheerst.'

De SP-fractievoorzitter kreeg complimenten en schouderklopjes van zijn mede-raadsleden. Ook Ina Schenkel (ChristenUnie) hield het niet droog. 'Iemand schreef vanmorgen: mijn kind gaat van een onveilig huis naar een onveilige school. Mij krijg je ook van slag, dit moet stoppen.'

Niet verder vergaderen

Rozema was zo emotioneel, dat hij vroeg de vergadering woensdagavond te annuleren. 'Ik ben in een rouwproces en daarom kan ik het niet opbrengen om de agenda as business as usual uit te voeren.'

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra schorste de vergadering om de gemoederen wat te sussen. Na een half uur ging de raad weer verder, met een 'motie van machteloosheid'.

Menselijke maat

Appingedam roept het kabinet unaniem op om vanaf nu met het hart te handelen. 'We moeten zowel de scheuren in huizen als de scheuren in mensen dichten. De menselijke maat moet de boventoon voeren.'

Rozema kon het niet opbrengen om verder te vergaderen. Daarom nam hij plaats op de publieke tribune.

SP-raadslid Harry Rozema (links) kon het niet opbrengen om verder te vergaderen en nam plaats op de publieke tribune (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Nu oplossingen

Ook burgemeester Hiemstra was geschrokken na de aardbeving bij Westerwijtwerd. 'Men denkt dat het goed gaat in Groningen, maar vandaag hebben we weer gezien dat dat niet zo is. Het was opnieuw een zware beving die in het hele gebied grote impact heeft. We hebben genoeg van mooie woorden, er moeten nu oplossingen komen.'

