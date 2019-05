Begrotingsraad Stad: varkens tegen exotische plant en geen Songfestival

De begroting van de gemeente Groningen is goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad. De begroting van ruim één miljard is sluitend. SP, Stad en Ommeland en PVV stemden niet in met de begroting.

De raadsleden hebben traditiegetrouw tijdens de jaarlijkse begrotingsraad vele moties ingediend. Deze keer bleef de teller steken op 36 moties. Twaalf moties zijn ingetrokken en vier hebben de stemming niet gehaald omdat ze zijn ingetrokken. Met die moties wordt geprobeerd het beleid aan te passen. SP spande de kroon, de oppositiepartij had er tien geschreven met gedachte dat het tien keer beter kan.

Overuren

Het kopieerapparaat van de gemeente draaide woensdag overuren om al die moties te kopiëren. Alle 45 raadsleden en de wethouders krijgen van elke ingediende motie een exemplaar, daarnaast krijgen aanwezige ambtenaren en journalisten ook een velletje.

Japanse Duizendknoop

Alhoewel de coalitiepartijen de begroting met hand en tand verdedigden, hadden ook de regerende partijen nog wel wat toe te voegen. Zo wil GroenLinks varkens inzetten om de exotische plant de Japanse Duizendknoop uit te roeien.

De Duizendknoop is een plant die door meerdere partijen niet wordt gezien als een verrijking van Groningen. De plant is namelijk moeilijk te bestrijden en nogal hardnekkig. Zo zou de aanwezigheid van de Duizendknoop de werkzaamheden van de zuidelijke ringweg bemoeilijken.

GroenLinks wil de plant op een natuurvriendelijke manier bestrijden. Het gemeentebestuur gaat de inzet van varkens onderzoeken.

Tweedeling

Net zo traditiegetrouw als de vele moties is de kritiek van SP over de ongelijkheid in de gemeente Groningen. 'Tijd dus om te investeren in sociale vooruitgang', aldus Jimmy Dijk. 'Maar niets is minder waar. Dit college krijgt het voor elkaar om niets te doen tegen de groeiende ongelijkheid in Groningen.'

De SP denkt dat de mensen die het moeilijk hebben, het alleen maar moeilijker gaan krijgen onder het bewind van het huidige college van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie.

'We kunnen aan de slag'

Voor wethouder Paul de Rook (D66) was het zijn debuut als wethouder financiën tijdens de begrotingsraad. 'Als we deze begroting vaststellen kunnen we ook echt formeel aan de slag', zei hij voordat hij de begroting van zijn coalitie verdedigde. Wel liet hij duidelijk weten dat er geen sprake is van een 'juichbegroting'.

De gemeente gaat namelijk onder meer tien miljoen euro bezuinigen op de eigen organisatie en er moet een tekort worden aangevuld van 23 miljoen euro in het sociaal domein. Om de begroting sluitend te krijgen heeft De Rook samen met zijn collega's de OZB verhoogd.

VVD aan de zijlijn

De VVD staat tijdens de begrotingsraad als oppositiepartij in de raadszaal. Tot vorig jaar maakten de liberalen nog deel uit van de coalitie. Fractievoorzitter Ietje Jacobs vindt dat het huidige gemeentebestuur de inwoners verdeelt in twee groepen.

'Dat roept gedachten bij ons op van goed en fout, arm en rijk, gelukkig en ongelukkig. Nogmaals roepen wij u op: stop met deze stigmatisering', zei ze.

Songfestival in Stad is ver weg

Het gemeentebestuur had al laten weten geen poging te doen om het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar Groningen te halen. Student en Stad deed via een motie toch een poging om het liedjesfestijn naar de stad te halen. Die poging sneuvelde.

