Eerste stem voor de Europese Unie in Groninger Forum

De allereerste stem voor de verkiezingen van de Europese Unie in onze provincie is uitgebracht. Die eer was toebedeeld aan Michiel Teeuw.

Om de verkiezingen voor de Europese Unie wat extra luister bij te zetten, gooide het Groninger Forum de deuren open voor liefhebbers van Europese politiek. Met een speciaal programma onder de titel #thistimeimvoting moest de kiezer worden gelokt.

Stem van de vrouw

Met ruim vijftig aanwezigen in het Forum komt de Europese verkiezingsavond rustig op gang. De avond staat in het teken van de stem van de vrouw, een debat tussen noordelijke kandidaten en een college over democratie 3.0.

Maar het belangrijkste moment, de stem, daar draait het allemaal om. 'Het zindert echt', zegt programmeur Daphne de Bruijn van het Groninger Forum. Ze wijst op de aanwezigheid van de Zweedse journalist Andreas Liljeheden.

Michiel Teeuw, hier geïnterviewd door een Zweedse journalist, bracht als eerste zijn stem uit (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)



Eerste stem

En dan is het exact 00:00 uur, het moment dat de eerste stem wordt uitgebracht. Michiel Teeuw is de eerste in de rij en de gelukkige. 'Ik vind het belangrijk dat wanneer je in een democratie leeft, je gebruik maakt van de rechten die je hebt', motiveert hij zijn stem. 'Ik hoorde net dat ik de eerste was, leuk', voegt hij eraan toe.

Teeuw wist ook vrij snel welke partij zijn stem kreeg. 'Ik heb de stemwijzer gedaan en kwam uit bij GroenLinks. Zij hebben goede standpunten voor Europa, voor abortus. Dat spreekt mij aan.'

