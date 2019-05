Lopend Vuur: Zonder alcohol geen lol

We drinken met z'n allen nog steeds te veel. Uit onderzoek blijkt dat lang niet iedereen zich houdt aan het advies van de Gezondheidsraad om geen of hooguit één glas alcohol per dag te drinken.

Het Trimbos-instituut berekende dat 39,8 procent van de volwassenen (twee op de vijf) zich in 2018 hieraan hield. Van de vrouwen hield ongeveer de helft zich eraan, van de mannen nog geen 30 procent.

Onder hoogopgeleiden houden minder mensen zich aan het gezondheidsadvies dan onder laagopgeleiden: dik 30 procent tegen ruim 53 procent.

Er is wel een stijging van het aantal mensen dat het advies ter harte neemt. In 2014 dronk 37,4 procent dagelijks maximaal één glas.

Overmatige en zware drinkers

Van de Nederlandse bevolking is 8,2 procent een overmatige drinker en 9 procent een zware, aldus het Trimbos-instituut. Overmatig drinken doe je als je als vrouw meer dan veertien glazen per week drinkt en als man meer dan 21. Een zware drinker ben je als vrouw als je minstens eenmaal per week vier glazen op één dag drinkt en als man minstens zes. Mannen dronken vorig jaar veel vaker 'overmatig' en 'zwaar' dan vrouwen.

Met het nuttigen van alcohol verhoogt een drinker de kans op bijvoorbeeld een beroerte, hartfalen of een hoge bloeddruk.

