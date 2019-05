Rondje Groningen: De Fabeltjeskrant in het UMCG

We hebben vandaag een Rondje met veel dieren en natuur of praten we in fabeltjes? En het is het einde van een tijdperk voor de Stadjers: de laatste Herestraat Helemaal.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Waar is kraan?

Geen Kraantje Pappie deze keer, maar een lied over een echte kraan. Eentje die weg is namelijk in de McDonalds in Stadskanaal. En dat zit Ewout Ketelaar hoog, zo is duidelijk.



2) Lauwersmeergebied

Met een prachtige zonsondergang. Mooie plaat!



3) Schier

Ook niet verkeerd zeg...



4) Tikkerij

Ook in het dierenrijk wordt er soms flink geknokt.



5) Rode kopjes

Een lenteplaatje uit Veendam waar de jonge meerkoetjes het warm van krijgen. Of hoort die rode kleur? (Het antwoord: ja, dat hoort gewoon.)



6) Kiplekker

We hebben bezoek op de redactie gehad vandaag. Waarom? Omdat het lente is en we deze tijdelijke gastjes even een dagje verzorgd hebben. Ze zitten inmiddels alweer op eigen stok.

7) Verzameling

De afdeling nucleaire geneeskunde van het UMCG plaatste deze foto met de tekst: 'Één van onze collega's is heeft al deze handpoppen van de fabeltjes krant verzamelt. Dit zodat we de kinderen die bij ons op de afdeling komen een leuk presentje kunnen geven. Nogmaals

bedankt aan alle mede verzamelaars, hier zijn wij en onze patiëntjes super blij mee!'



8) De allerlaatste

Piet van Dijken loopt voor het laatst Herestraat Helemaal. De 600e aflevering loopt hij met Bert Visscher.

Morgen is het Rondje er weer. Eentje gemist? Check ons archief. En voor nu: oogjes dicht en snaveltjes toe!