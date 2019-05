841 schademeldingen gedaan na aardbeving Westerwijtwerd (update)

Dat is de stand van zaken om 08:30 uur, donderdagochtend.

Meeste meldingen uit Groningen

De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Groningen: 415. Er komen ook meldingen van schade uit de provincie Drenthe: negentien.

Vanwege de drukte zitten er komende dagen extra mensen bij het schadeloket en zijn de telefoonlijnen ook zondag geopend. 'We kunnen de drukte nog goed aan, mensen hoeven via de telefoon niet of nauwelijks in de wacht te staan. De meeste meldingen komen binnen via de website', geeft TCMG-woordvoerder Jouke Schaafsma aan.

Acuut onveilig

28 mensen maakten melding van een acuut onveilige situatie (AOS). Die moet binnen 48 uur na de melding geïnspecteerd worden. 'Bij een levensgevaarlijke situatie bel je 112. Is het minder erg, dan doe je bij ons een melding van een AOS', legt Schaafsma uit.

Bij zeven AOS-meldingen is het inspectieteam inmiddels langs geweest. Volgens de TCMG zijn daar geen extra veiligheidsmaatregelen nodig. 'In de gesprekken merken we wel dat mensen erg ongerust zijn. Die ongerustheid leidt tot zo'n AOS-melding. Daar is het ook voor bedoeld, mensen kunnen dat gewoon blijven doen', zegt Schaafsma.

Huis uit

Vooralsnog hoeft niemand zijn huis uit, maar de TCMG sluit niet uit dat dit nog wel kan gebeuren. Donderdag zijn er de hele dag nog inspecties van AOS-meldingen.

'De aantallen die wij nu zien vertonen gelijke tred met de beving bij Zeerijp in 2018. Toen zijn er wel situaties aangetroffen dat het acuut onveilig was. We moeten er rekening mee houden dat het nu ook kan gebeuren', aldus Schaafsma.

Update: aan het oorspronkelijke bericht zijn quotes van de TCMG-woordvoerder toegevoegd.

