Wiebes en Ollongren aangekomen in Loppersum

De ministers zijn in onze provincie naar aanleiding van de zware aardbeving van woensdag (3.4 op de schaal van Richter) in Westerwijtwerd. Behalve aan Loppersum brengen ze een bezoek aan Westerwijtwerd, om daar met inwoners te praten.

Burgemeesters

Later op de dag gaan ze in het provinciehuis nog met de burgemeesters van de bevingsgemeenten om tafel. Die lieten woensdag in een gezamenlijke verklaring al weten dat de versterking nu echt sneller moet.

Minister Ollongren kwam als eerste aan op het gemeentehuis van Loppersum, waar ze werd verwelkomd door waarnemend burgemeester Hans Engels. 'We willen het gevoel van urgentie overbrengen dat het echt anders moet. De aanpak van de problemen moet nu echt worden versneld', aldus Engels.

Actievoerders Jan Dales en Jaap Nauta spraken de ministers bij aankomst aan:



Dales moet op doktersadvies verhuizen naar Drenthe en verwijt dit de regering.

Aan het hart

Ollongren liet weten met een gevoel van frustratie in Loppersum te zijn: 'Als ik na de zware beving van gisteren dan lees wat mensen meemaken, dat gaat ook mij aan het hart.'

De minister, die verantwoordelijk wordt voor de versterking, zegt haar best te gaan doen voor Groningen. 'We vinden met zijn allen in het kabinet dat dit ook móét. We zien dat het niet goed genoeg gaat, dat het niet snel genoeg gaat. We willen de mensen in Groningen graag helpen.'



Minister Wiebes over de doelen van het bezoek: 'Ik ga eerst eens even luisteren hoe mensen de beving hebben beleefd. Verder gaan we het hebben over versnelling van allerlei zaken.'



'Kom naar Westerwijtwerd'

De Groninger Bodem Beweging heeft inwoners van de provincie opgeroepen naar het dorpshuis in Westerwijtwerd te komen om een signaal af te geven.

'Hoe meer mensen, hoe groter het signaal. Wiebes moet niet horen, hij moet voelen', aldus de actiegroep. De bewindslieden worden om 12.45 uur verwacht in Westerwijtwerd. Enkele tientallen mensen staan al te wachten bij het dorpshuis.



Lees ook:

- 841 schademeldingen gedaan na aardbeving Westerwijtwerd

- Samenvatting: De dag van de aardbeving in Westerwijtwerd