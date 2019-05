'Groningen stelt zich niet aan, doe eens liever!'

'Het houdt maar niet op' kopt Dagblad van het Noorden, gevolgd door twee pagina's over de aardbeving. Columnist en rasechte Groninger Herman Sandman weet het even niet meer: 'Wat moet je er nog van zeggen? Ik geloof niet dat ik iets te melden heb wat door anderen nog niet te berde is gebracht. Eigenlijk wil ik er niet meer over praten.'

Wie wél woorden weten te vinden, zijn Liesbeth Annokkee en Rense Sinkgraven uit Tinallinge. Hun boerderij ligt hemelsbreed een kilometer of zes van het epicentrum van de beving in Westerwijtwerd.

In de Volkskrant laten ze hun gevoel spreken in een ingezonden brief. 'De provincie staat in bloei, is schitterend en blaakt achter haar dijken. Het werelderfgoed, de Wadden, daar weer achter. Het hart staat in brand. Wanneer dringt dit door? Nee, Groningen stelt zich niet aan. Groningen wil begrip. Doe eens liever! (SIRE bedankt).

Elders in de krant wordt het gevoel van Groningen besproken. 'Op één stap voorwaarts in Groningen volgen maar al te vaak twee stappen terug', schrijft Jurre van den Berg.

Dit gevoel komt ook terug in de andere landelijke kranten. 'Den Haag geeft geen fuck om ons', tekent het AD op uit de mond van aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite.



NRC Next

kondigt op de voorpagina met de kop 'Groningers zijn moedeloos, machteloos' een reportage verderop in de krant aan. Sip Woudstra, die pensioen in zijn boederij heeft zitten, doet hierin het woord. 'Langzamerhand wil ik wel weg. Weg uit dit bevingsgebied.'



Ik schuif toch een stukje op zodat ik niet pal onder een balk lig Katrien Dresscher - in Trouw

De angst van Groningers is ook de leidraad in Trouw. Katrien Dresscher, eigenaresse van Het Huiskamercafé in Westerwijtwerd kent iemand die een extra deur in de slaapkamer heeft, zodat ze kan vluchten.

Zelf overweegt Dresscher de slaapkamer uit te bouwen, zodat ze niet onder het dak hoeft te liggen. 'Ik weet dat het nergens op slaat, maar ik schuif toch een stukje op zodat ik niet pal onder een balk lig.'



De Telegraaf

kiest er, net als de meeste landelijke kranten, voor om op de voorpagina geen aandacht te besteden aan de aardbeving. Op pagina 5 komt de beving voor het eerst ter sprake in het verslag van het bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland. Verderop in de krant volgt een reportage vauit Westerwijtwerd.

'Voor ons is er nooit geld', is een van de quotes die te lezen valt in het artikel van het Financieele Dagblad. De machteloosheid voert ook hier te boventoon. 'Frustratie na zware gasbeving in Westerwijtwerd', luidt de kop.

