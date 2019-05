Lentis krabbelt op, maar is er nog niet

Lentis klimt uit een financieel dal. In 2016 was er nog een verlies van 12,5 miljoen. In 2017 werden die rode cijfers weer zwart en dat lukt dus ook over 2018.

Volgens Lentis-bestuursvoorzitter Martin Sitalsing is het beeld nog positiever. Als je geen rekening houdt met incidentele mee- en tegenvallers zit er lichte groei in het resultaat.

'Het geeft mij een geruststellend gevoel, maar de uitdaging blijft om te werken aan de toekomst.'

Klappen opvangen

Met een omzet van driehonderd miljoen zou het volgens Sitalsing gezond zijn om zo'n vijf miljoen structureel over te houden aan het eind van het jaar. 'Dat hebben we nodig om te innoveren, onderzoek te doen en klappen op te vangen.'

De afgelopen jaren stonden in het teken van een grote reorganisatie, efficiënter werken en de financiële administratie op orde brengen. Nu wil Sitalsing zorgen dat zijn organisatie tien miljoen vrij speelt. Dit moet onder meer gebeuren door de nieuwe koers 'Zorg Dichtbij'.

Regioteams

Lentis begint met regioteams die samen bekijken wat een cliënt nodig heeft. Dit kan een behandeling zijn voor de hulpvraag waarmee een cliënt komt, maar ook hulp bij andere aspecten van het leven die spaak lopen.

Stel dat een cliënt op de wachtlijst staat voor een behandeling tegen zijn depressie dan kan hij alvast worden geholpen met bijvoorbeeld de aanpak van zijn financiële problemen. Het idee is dat de cliënt zo beter af is, omdat hij sneller en op meer vlakken hulp krijgt.

Psychiater later in beeld

Het moet Lentis geld opleveren, omdat er minder inzet van schaarse en duurdere psychiaters nodig zou zijn. Sowieso komt de psychiater pas later in beeld. Verpleegkundig specialisten en psychiatrisch verpleegkundigen nemen een deel van het werk over, vanuit zo'n regioteam.

In Oldambt begint -vermoedelijk deze zomer- een proef.

Personeel

Sitalsing sluit niet uit dat dit alles banen kost in ondersteunende functies, als de facilitaire dienst of administratie. Gedwongen ontslagen wil hij voorkomen. Aan de andere kant is Lentis juist op zoek naar personeel. Ondanks de nieuwe koers zoekt Lentis meer psychiaters; daar is een groot tekort aan. 'Ik kan er zo zes kwijt in de organisatie.'

