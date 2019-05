Luidruchtig onthaal voor ministers in Westerwijtwerd: 'Tempo! Tempo!'

Met protestborden, spandoeken, het luiden van de noodklok en het scanderen van leuzen ('Tempo! Tempo!') gaf een stoet met vele tientallen mensen de ministers Wiebes en Ollongren zojuist een luidruchtig onthaal bij het dorpshuis in Westerwijtwerd.

Begrip bij Ollongren

In het Huiskamercafé in het dorp praten Wiebes en Ollongren donderdagmiddag met inwoners over de zware beving van woensdag. De stoet met boze actievoerders probeert de bewindslieden - op weg naar het café - nog staande te houden, maar zonder succes.

Wiebes en Ollongren lopen door. Ollongren, overstemd door de noodklok: 'Sorry, ik hoor u niet. Ja, 'tempo, tempo' werd er geroepen. Dat begrijp ik heel goed.'

Pijnlijk

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman is ook in Westerwijtwerd. Ze slaat het tafereel met verbazing gade.

'Het maakt me trots dat mensen ondanks alle ellende wéér opstaan en in actie komen. Maar Wiebes gaat niet eens het gesprek aan! Niet eens heel even met Groningers praten. Dat is toch heel pijnlijk. Hij loopt gewoon door', constateert de Groningse parlementariër.

Niet optimistisch

De Groninger Bodem Beweging riep op tot het protest. Vice-voorzitter Derwin Schorren is niet optimistisch over het resultaat van het bezoek van de bewindslieden.

'We verwachten er niets van. Het wordt een bezoek als alle anderen, met geen nieuwe uitkomsten. Het gaat eigenlijk alleen maar om geld. Wie gaat het betalen? De NAM of de Staat. Ze willen beide zo weinig mogelijk betalen.'

Aan het hart

Toch vindt Schorren het nodig om een signaal af te geven. 'Omdat wij continu moeten uitdragen dat het ons aan het hart gaat wat hier gebeurt. Want hier staan gewoon gezinnen. Burgers die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Met de procedures die daarop volgen. Met scheuren in de huizen omdat de gaswinning nog steeds niet terug is naar nul. Maar ook psychisch leed, omdat mensen in onzekerheid leven en kinderen niet op hun slaapkamer durven slapen.'

De frustratie is groot bij Schorren. 'Tien jaar zijn wij bezig als Groninger Bodem Beweging. Voor de beving bij Huizinge wisten wij al dat de gaswinning ellende zou gaan veroorzaken. Maar wij hadden niet door dat een overheid er niet zou kunnen zijn voor zijn burger.'

Later op de middag staat er in het provinciehuis in Groningen nog een overleg gepland met regionale bestuurders.

