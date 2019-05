RUG wil af van intimidatie en pesterij, maar weet nog niet hoe

De Rijksuniversiteit Groningen heeft het statement over sociale veiligheid klaar. De universiteitsraad sprak er donderdag over.

In het statement staat dat elke beschuldiging van intimidatie, pesterijen en haat serieus wordt genomen, ongeacht de positie van degene die wordt beschuldigd. Als iemand schuldig blijkt volgen disciplinaire maatregelen.

Studenten en medewerkers zijn samen verantwoordelijk een cultuur te creëren van waardigheid en respect. Daarbij hebben begeleiders, managers en professoren extra verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Ook moeten zij misstanden voorkomen en aankaarten.

Niet genoeg

De Personeelsfractie vindt het statement goed, maar niet concreet genoeg en wil meer aandacht voor preventie. Casper Albers: 'Als het zo vaak misgaat, dan is het geen incident. We hebben cultuurverandering nodig.'

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries erkent dat het statement nog uitwerking nodig heeft. Maar, zegt hij, het is ook vaak lastig. 'Het is goed dat de metoo-beweging er is en zaken naar voren brengt, maar er zijn ook effecten die heel lastig kunnen zijn. Dat er ten onrechte een heksenjacht ontstaat.'

Minder hiërarchie

Van Albers krijgt De Vries een aantal suggesties, zoals het terugbrengen van de hiërarchie binnen de universiteit. 'Er zijn weinig landen waarin de wetenschap zo hiërarchisch is als hier. Je blijft jarenlang ondergeschikt aan een hoogleraar, waardoor je een afhankelijkheidsrelatie houdt.'

Dat maakt het volgens hem moeilijk om je uit te spreken. De fractie van DAG wil daarom een commissie instellen die onderzoekt hoe de hiërarchie kan worden teruggebracht.

Maar bestuursvoorzitter De Vries denkt niet dat hiërarchie zozeer het probleem is. 'Macht is overal. De oplossing zit in het gedrag van mensen.'

De Vries baseert zich onder meer op enkele voorbeelden van misstanden binnen de RUG die hij heeft doorgenomen. Daar was volgens hem juist geen sprake van misbruik van hiërarchie.

Rapporten

Begin mei verschenen twee landelijke onderzoeken waaruit blijkt dat vier op de tien medewerkers van Nederlandse universiteiten te maken hebben met pesten, machtsmisbruik, vernederen, het achterhouden van informatie of seksuele intimidatie door leidinggevenden.

Het statement van de RUG was toen al in de maak. Uit eigen onderzoek onder medewerkers van de RUG kwamen ook signalen over een onveilige omgeving.

Lees ook:

- UK turft 23 verkrachtingen onder Groningse studenten

- Seksuele intimidatie op RUG: 'Als je er iets mee wilt, zoek hulp'