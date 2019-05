Wiebes: 'Vandaag heb ik nog geen concrete maatregelen'

'Het emotionele aspect begint ook echt aan te tikken, hoor ik in gesprekken met de bewoners. Is je huis nog een veilige plek? Dat is heel belangrijk voor de mensen. We liggen voor op schema bij het naar nul brengen van de gaswinning, maar wij willen dat nog wel sneller.'



'Wiebes weg'

Dat er op een spandoek 'Wiebes weg' staat te lezen, begrijpt de minister.

'Er is alle reden voor de Groningers om in het gasgebeuren nog niet zo veel vertrouwen te hebben. Laten we eerlijk zijn: we zijn in 2012 begonnen met de versterkingsoperatie, maar die is eigenlijk nooit goed op gang gekomen. En het terugwinnen van het vertrouwen gaat ook niet in één keer.'

Mensen zien geen perspectief meer, zeven jaar na de beving bij Huizinge. 'De ultieme oplossing is de gaswinning naar nul, want anders blijft het aanmodderen. En die gaat naar nul', stelt Wiebes.

'Maar we moeten wel blijven versterken en schade blijven uitkeren. Dat kan alleen maar op gang komen als we dat doen zonder de NAM. Dat is nu aan de orde, voor het eerst.'



Tempo omhoog

De versterking verloopt zeer moeizaam, kan Wiebes de klus nog wel aan?

'Ik heb 14.000 schades van de NAM geërfd, daarvan hebben we nu 8.000 schades afgewikkeld. Maar wij vinden dat het tempo nog aanzienlijk omhoog moet.'

