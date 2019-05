Den Haag moet RUG helpen bij goede afronding 'Yantai'

RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries is voor de tweede keer in China geweest om uit te leggen dat de universiteit niet verder gaat met de plannen.

Een maand geleden zat hij om tafel met de China Agricultural University, de universiteit waarmee de RUG een campus had willen opzetten in de stad Yantai. Deze keer met het stadsbestuur van Yantai en met de provincie.

Academische vrijheid

In januari 2018 dwarsboomde de universiteitsraad het Chinese avontuur, mede vanwege zorgen over het gebrek aan academische vrijheid daar.

Ruim een jaar later is het project nog niet afgerond. Onduidelijk is nog hoe de financiële afwikkeling eruit ziet. De Chinezen hadden bijvoorbeeld al geld gestoken in de opknapbeurt van de campus in Yantai.

Afbouwen

De Vries: 'Ik heb luid en duidelijk meegedeeld dat we het project aan het afbouwen zijn. Ze hebben goed begrepen wat we hebben gezegd.'

De volgende stap is volgens De Vries dat de twee landelijke overheden met elkaar moeten praten, omdat in China niks gebeurt zonder instemming van de centrale overheid.

'De gesprekken moeten nu op een hoger niveau. We hebben dit via de ambassade aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en aan OCW doorgegeven, om zo te kijken hoe we verder komen in dit dossier.'

Evaluatie

De Vries liet vorige maand weten dat de RUG nog steeds (kleinschaliger) activiteiten in China wil ontwikkelen, maar niet meer in Yantai.

Ondertussen wil de universiteitsraad nog steeds laten onderzoeken hoe het project zo mis heeft kunnen gaan. De evaluatie gebeurt in samenspraak met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Belastinggeld

In juni komt de onderwijsinspectie ook nog met een rapport naar onder meer de herkomst van de private middelen die de RUG aan China heeft uitgegeven. Die mogen namelijk geen publieke oorsprong hebben (lees belastinggeld).

In februari werd al duidelijk dat de RUG dertig procent meer uren heeft besteed aan de Chinese campus Yantai dan het heeft verantwoord. De RUG betaalt daarom alsnog zo'n zeven ton uit eigen zak.

