Koeien in de stress door beving: 'Ze hebben 250 liter minder melk gegeven'

Voor de boer kwam de beving op een bijzonder slecht moment. Hij was net bezig met het melken van zijn koeien toen de grond flink begon te trillen.

Grazen op epicentrum

Poel begon zoals gewoonlijk om half zes 's ochtends met melken. Hij had net twintig koeien gehad en zestig anderen liepen al in de stal, klaar voor hun melkbeurt.

De overige zestig bevonden zich rond het tijdstip van de beving op de slechtst denkbare plek, vertelt de boer: 'Precies op het perceel waar het epicentrum gemeten werd, tussen het dorp en ons bedrijf in.'

Het vee reageerde direct op het natuurgeweld. 'Hun koppen gingen omhoog en koeien die nog in de wei stonden renden massaal naar een hoek van de wei. Ook een deel van de koeien in de stal rende weer weg.'

Gestreste koeien

Poel zag het voor zijn ogen gebeuren en keek vol verbazing toe. Toen de rust na een klein half uur weer teruggekeerd was, deed hij een nieuwe poging om de rest van het vee te melken.

'Dat ging wel slecht. Ik merkte dat ze gestrest waren.'

Liters minder melk

Omdat hij de melkproductie nauwgezet moet bijhouden, wist Poel direct welk effect de beving had.

'Per koe scheelde het vanochtend ruim twee liter. En we hebben 126 koeien, dus dat komt neer op zo'n 250 liter. Ook de komende dag zou de stress nog door kunnen werken. De koeien zijn in elk geval nog erg alert. Ze schrikken veel eerder als er iets gebeurt.'

Minister Wiebes bezocht vandaag Westerwijtwerd Foto: ProNews

Hart luchten bij Wiebes

Tijdens het bezoek van ministers Wiebes en Ollongren van vandaag kon Poel zijn hart luchten over de gebeurtenis. Hij sprak in klein gezelschap met de beide bewindslieden.

'Het was bijna één op één. Ik vond het een goed gesprek. Ze hadden het over concrete plannen om de schade op een andee manier af te handelen. Eerst uitbetalen en daarna controles per steekproef. We zullen zien.'

