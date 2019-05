Eerste uitslag is binnen: PvdA in Westerwolde ruim de grootste

De Partij van de Arbeid is in de gemeente Westerwolde de grootste partij geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De sociaaldemocraten haalden ruim 22 procent van de stemmen in de grensgemeente.

Ter vergelijking: bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was Forum voor Democratie nog de grootste partij in Westerwolde. Die partij haalt, overigens net als bij die verkiezingen, ruim 15% van de stemmen. FvD is daarmee tweede. Het CDA is met ruim 14% van de stemmen derde.

Andere partijen

De VVD haalde bijna 10% van de stemmen in Westerwolde. GroenLinks wordt vijfde, met bijna 7%. De SP en PVV doen het met ruim 6% veel beter dan de partijen het volgens de exitpolls landelijk doen.

De Partij voor de Dieren doet het relatief ook goed, met bijna 6% van de stemmen. De combinatie ChristenUnie/SGP haalt ruim 4,5% van de stemmen, 50PLUS ruim 4%. Andere partijen, waaronder DENK, halen nog geen procent.

Opkomst

De opkomst in Westerwolde is 37,08%. Dat is ruim vier procentpunt lager dan de voorspelde opkomst in heel Nederland.

Uitslagen

De gemeenten mogen vanaf 23.00 uur de uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement bekendmaken.

We schetsen in dit bericht de uitslag van de Europese verkiezingen. Het is echter geen volledige afspiegeling van het politieke klimaat in gemeentes of de provincie, omdat lokale en provinciale partijen niet meedoen aan deze verkiezingen.

