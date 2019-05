Europese verkiezingen: PvdA grootste in Appingedam, CDA op twee

Bij de Europese verkiezingen is in de gemeente Appingedam de PvdA met afstand de grootste geworden.

Op plek twee vinden we het CDA dat net Forum voor Democratie voor weet te blijven. De SP was in 2014 nog de winnaar bij de vorige Europese verkiezingen, maar zakt nu ver af.

We schetsen in dit bericht de uitslag van de Europese verkiezingen. Het is echter geen volledige afspiegeling van het politieke klimaat in gemeentes of de provincie, omdat lokale en provinciale partijen niet meedoen aan deze verkiezingen.



