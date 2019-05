Code Rood kondigt blokkade gebouw Gasunie aan (update)

Code Rood gaat aanstaande maandag het gebouw van Gasunie in de stad Groningen blokkeren. Directe aanleiding daarvoor is de aardbeving bij Westerwijtwerd van woensdagochtend.

De actiegroep kondigt de blokkade aan op Facebook.

'Tijd voor daden'

'Deze meeste recente aardbeving vergroot voor Groningers het gevoel van onveiligheid, en versterkt de heersende verontwaardiging over de versterkingsoperatie, schadeafhandelingen en het afbouwen van de gaswinning. De tijd van medeleven en excuses is geweest. Het is tijd voor daden!'

'Op maandag 27 mei zullen wij vanaf 08.00 uur - en zolang als redelijkerwijs mogelijk is - de Gasunie blokkeren en daarmee hun dagelijkse gang van zaken ontwrichten in solidariteit met de Groningers wiens levens ontwricht zijn.'

Code Rood roept andere actievoerders op deel te nemen aan de blokkade 'om zo lang en zo groots mogelijk stand te houden'.

Waarom Gasunie?

De keuze voor het gebouw van Gasunie verklaart de actiegroep als volgt: 'Omdat deze 100% in handen van de Nederlandse Staat is, die de gaswinning blijft toestaan ten behoeve van het nationaal gewin en ten koste van Groningen.'

Actie Tankenpark

Het is niet voor het eerst dat Code Rood in Groningen protesteert. In augustus vorig jaar werd het NAM-tankenpark in Farmsum een paar dagen geblokkeerd. Bij die actie greep de politie hard in, onder meer door zittende activisten met wapenstokken te slaan. Verschillende activisten raakten daardoor gewond. Ook spoten agenten met nevelspray.

Afgelopen februari ging de politie door het stof. Het gebruik van lange wapenstokken werd 'buitenproportioneel' genoemd en de spray 'onrechtmatig' omdat het geen geweldsmiddel is.

Informatiebijeenkomst

Voor mensen die zich bij de actie van maandag willen aansluiten heeft de actiegroep vanavond een informatiebijeenkomst gepland in de stad Groningen.

Gasunie 'verrast' door actie

Woordvoerder Michiel Bal van Gasunie laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de aangekondigde blokkade.

'In eerste instantie waren we verrast dat ons hoofdkantoor daarvoor werd uitgekozen. We werken namelijk juist mee aan de afbouw van de gaswinning, onder meer door de bouw van een nieuwe stikstoffabriek. Maar de actie is gericht tegen de overheid en Code Rood ziet ons als staatsbedrijf.'

'Ondanks dat wij als transportbedrijf niet verantwoordelijk zijn voor de gaswinning, hebben wij er begrip voor dat mensen aandacht willen vragen voor gedupeerde Groningers.'

Maatregelen?

Over eventuele veiligheidsmaatregelen omtrent de protestactie moet Gasunie zich nog beraden. 'Het nieuws komt net binnen. We moeten bekijken hoe we ze kunnen ontvangen.'

Update: Het bericht is aangevuld met een reactie van Gasunie.

