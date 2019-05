Vissers gooien rouwkrans in Lauwersmeer

Bedrijvigheid verdween

Door die afsluiting veranderde de Lauwerszee in het Lauwersmeer, en lag Zoutkamp niet langer aan open zee. Niet alleen was er niet langer eb en vloed bij het dorp, ook veel van de aan visserij gerelateerde bedrijvigheid verdween.



Zoutkamp werd daardoor een dorp zonder ziel. Het duurde tientallen jaren voordat dat dorp, mede door het toerisme, weer opbloeide.



Garnalenkoningin

Vanaf de kotter van visser Henk Buitjes werd dinsdag een rouwkrans in het water gegooid om 'het verdriet van Zoutkamp' te herdenken. De krans werd overboord gezet door de garnalenkoningin en visser Henk Buitjes. Een groot aantal meegevaren viskotters, met de vlag half stok, gaven daarna een groet met de hoorn.



“Symbolisch vind ik het een leuk idee', zegt de 70-jarige oud-visser Jan Broere. 'Je kan het niet meer veranderen maar het blijft wel in de herinnering leven.'



'Afsluiting'

'Er ging wel wat door me heen', zegt Buitjes na het werpen van de krans. ' Het is toch een soort afsluiting van een gebeurtenis die veel impact had op Zoutkamp en op mij als kind. De eerste jaren van mijn leven liep de afsluiting als een rode draad door mijn leven, mijn vader had het er aan tafel altijd over.'



