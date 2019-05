Geef jouw mening over het seizoen van FC Groningen

Op miraculeuze wijze behaalde FC Groningen dit seizoen alsnog de play-offs. Zonder succes, want Vitesse was over twee duels te sterk. Maar hoe kijk jij naar het afgelopen seizoen?

In onderstaande lijst zie je 23 FC-spelers die dit seizoen hebben gespeeld. De na twee wedstrijden vertrokken Jesper Drost en Tom van Weert tellen we niet mee. Verder houden we de eerste selectie aan zoals gemeld door FC Groningen zelf. Uiteraard nemen we trainer Danny Buijs ook mee in het overzicht.

Wat moet ik doen?

Het idee is dat je iedere speler een plusje of een minnetje kunt geven. Ben je tevreden over de spelers, dan kies je het pijltje omhoog. Ben je ontevreden, dan kies je het pijltje omlaag. Doe je niks, dan 'stem' je neutraal. Op deze manier kun je het lijstje af. Succes!

Let op: de lijst gaat onder de tekst verder



Laat je mening horen

Tot slot willen we graag weten wat jouw mening is over de FC dit seizoen. Vul onderstaand formulier in om je mening te geven. Komend weekend maken we bekend hoe jullie terugkijken op het seizoen.