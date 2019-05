Dit is het seizoen van de FC in cijfers

FC Groningen kende dit seizoen twee gezichten. Voor de winterstop sprokkelde de ploeg van trainer Danny Buijs 15 punten bij elkaar, goed voor de vijftiende plek in de eredivisie. Na de winterstop lag dit aantal op 30 punten. Alleen Ajax, PSV en AZ presteerden in het tweede deel van de competitie beter.

Het contrast tussen thuis- en uitwedstrijden is eveneens groot. In Groningen behaalde de FC 31 punten, buitenshuis 14. Scoren buiten Groningen bleek een probleem. Alleen NAC scoorde minder vaak in uitwedstrijden.

Doelpuntenfestijn?

Voor een doelpuntenfestijn hoefde je sowieso niet naar een wedstrijd van FC Groningen. De FC scoorde in 34 duels 39 keer. Alleen De Graafschap (38) en NAC (29) troffen minder vaak doel.

Defensief had Buijs zijn ploeg goed op orde. Met 41 tegengoals deden alleen PSV (26) en Ajax (32) het beter. Feyenoord kreeg net als de FC 41 goals tegen.

Concluderend kreeg je als je alle eredivisieduels van FC Groningen zag 80 doelpunten voorgeschoteld. Ter vergelijking: dit aantal ligt bij alle andere clubs boven de 100. Bij de wedstrijden van Ajax vielen in totaal liefst 151 goals.

Feiten over de FC in het seizoen 2018/2019

- Sergio Padt miste in de eredivisie geen enkele minuut.

- Kaj Sierhuis startte 15 keer in de basis en werd 12 keer gewisseld,

- Mo El Hankouri (foto) kwam 13 keer als invaller binnen de lijnen.



- Clubtopscorer Mimoun Mahi maakte 7 goals. De laatste keer dat dit aantal zo laag lag, was in het seizoen 2002/2003. Topscorer toen: Martin Drent.

- De meeste assists komen eveneens op naam van Mahi: 5 stuks.

- Deyovaisio Zeefuik (foto hieronder) was met 9 gele kaarten en 1 rode te grootste kaartenpakker bij de FC.

- De laatste keer dat een speler 9 of meer gele kaarten kreeg, was in 2011/2012. De teller van Johan Kappelhof stopte bij 11 keer geel.



- Het aantal van 39 gescoorde goals is geen diepterecord. In het seizoen 2002/2003 maakt de FC er 28.

- Maar ook recenter kende de FC een seizoen met weinig goals. In 2012/2013 kwam de FC onder Ron Jans niet verder dan 36 doelpunten.

- Trainer Danny Buijs maakte gebruik van 27 verschillende spelers dit seizoen.

- Zes spelers zaten wél bij de selectie, maar maakten geen speelminuten.