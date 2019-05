Kiezen toch genoeg mensen voor een baan in de zorg?

Ook in Noord-Nederland loopt het personeelstekort in de sector zorg en welzijn terug.Dat stelt ZorgpleinNoord in reactie op een bericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dat maakte donderdag bekend dat prognoses voor 2022 niet meer zo somber zijn als verwacht. Nederland stevent niet meer af op een tekort van 125.000 zorgmedewerkers, maar op een tekort van 80.000.

Teruggelopen naar 5000

Bij ZorgpleinNoord zijn 270 werkgeversorganisaties uit de zorg- en welzijnssector in Groningen, Drenthe en Friesland aangesloten. Zij geven hetzelfde beeld als landelijk. Het verwachte tekort is teruggelopen van 7200 (prognose voor 2021) naar 5000 in 2022.

Nu al werken volgens Wendy Koolhaas van ZorgpleinNoord meer mensen in zorg en welzijn (+ vijf procent) dan drie jaar geleden. Meer mensen kiezen tegenwoordig voor een zorgopleiding. Het mbo heeft een stijging van negen procent; het hbo van achttien procent.

Imago van de zorg

Volgens Koolhaas komt deze toename ondermeer door het succes van de landelijke en regionale campagnes die mensen moeten verleiden voor de zorg te kiezen. 'Verder hebben organisaties zichzelf in beter daglicht weten te stellen en zijn de leertrajecten aantrekkelijker. Het imago van de zorg verandert ook door allerlei vernieuwingen.'

Niet alleen het aantal studenten, ook het aantal zij-instromers neemt toe. In 2017 waren dit er 2700, vorig jaar kozen 2833 mensen alsnog voor een baan in deze sector. 'Het wordt steeds makkelijker om versneld in te stromen.' Een andere verklaring is dat werkgevers specifieke doelgroepen aanspreken om te gaan werken in de zorg, 'zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.'

Ziekenhuizen

De cijfers van ZorgpleinNoord gaan over de hele sector zorg en welzijn. Daarbinnen wisselt het beeld wel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een rondgang langs Groningse ziekenhuizen.

Het Martini Ziekenhuis geeft aan vacatures altijd goed in te kunnen vullen. Een aantal specialistische functies is wat lastig, maar ook daar zijn mensen voor te vinden. Een kwestie van veel aandacht voor personeelsbeleid, zo verklaart het ziekenhuis zelf.

Het UMCG herkent de afname van de tekorten niet. Dit komt volgens een woordvoerder doordat het universitaire ziekenhuis hoogopgeleid personeel vraagt. Dit zijn vaak geen zij-instromers. Wel heeft het ziekenhuis voor meer stageplekken gezorgd en kunnen verpleegkundigen zonder ziekenhuiservaring tegenwoordig trainee-verpleegkundige worden. Dit soort maatregelen moet de tekorten drukken.

Moeilijk met werven

Treant Zorggroep heeft het nog onverminderd moeilijk met het werven van personeel. 'We hebben nog steeds enorm veel vacatures. Het is nog steeds heel moeilijk om het rooster rond te krijgen in onze regio.' Ook Ommelander Ziekenhuis Groningen herkent het positieve beeld niet.

Werkgevers in de sector zorg en welzijn kijken volgens ZorgpleinNoord ook naar hoe ze in de toekomst met minder personeel afkunnen. Meer samenwerken is één van de oplossingen.

Ouderdomsklachten

Zo werkt de gehandicaptenzorg steeds meer samen met de ouderenzorg. Hun cliënten worden (door betere zorg) steeds ouder en krijgen daardoor ook ouderdomsklachten. In plaats van daarvoor zelf specialisten in diens te nemen zoeken instellingen samenwerking de ouderenzorg.