Minister Wiebes: 'Als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevinkje...'

Met die woorden legt minister Eric Wiebes (VVD) uit waarom hij nog niet direct met concrete maatregelen komt, op de dag na de aardbeving bij Westerwijtwerd.

'Dat we maar wat hadden gedaan'

Op de vraag wat het nut is van dit bezoek, zonder iets mee te brengen, antwoordt de minister als volgt:

'Het zou een beetje kwalijk zijn als ik nu ineens allemaal dingen had meegebracht', zegt hij. 'Want dat betekent dat we in het verleden de snelheid niet zo serieus hadden genomen, dat we maar wat hadden gedaan, dat we nog wat in de mouw hadden gehouden.'

Volgens Wiebes is dat niet zo. 'Maar we hebben al voor deze beving al deze versnellingen in gang gezet. Daar zijn in maart afspraken over gemaakt. Dat versnellingspakket, dat gaan we over twee weken bespreken, daar zitten die maatregelen in. Als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevinkje, zou dat ronduit armetierig zijn geweest.'

Over twee weken

Commissaris van de Koning René Paas en minister Wiebes hebben aangegeven dat er over twee weken uit het bestuurlijk overleg tussen 'Den Haag' en de regio concrete maatregelen moeten komen, die leiden tot versnelling in de versterkingsagenda en het schadeherstel.