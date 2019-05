Projectontwikkelaar: 'Delfzijl stapt te makkelijk over miljoenenrisico heen'

Als het aan de Brabantse projectontwikkelaar Progres RE Invest ligt, wordt het buigen of dokken voor de gemeente Delfzijl: 'Of we mogen twee supermarkten bouwen, of we dienen een schadeclaim van 7,3 miljoen euro in.'

Beide partijen liggen al jaren met elkaar in de clinch, tot de Raad van State aan toe. Nu Progres officieel bezwaar zal gaan maken is een nieuw hoofdstuk aanstaande.

Huiskamer van de wijk

Progres wil een Aldi en een zogenoemde 'full service-supermarkt' bouwen op de plek van de voormalige steenfabriek Hijlkema in Delfzijl. De projectontwikkelaar was van plan de fabriek te slopen, maar daar stak de Raad van State op 17 april een stokje voor.

Volgens een woordvoerder van Progres is de komst van de supers belangrijk voor met name de naastliggende wijken Tuikwerd en Fivelzigt.

'Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen uit die wijken nu naar de Albert Heijn en Aldi in Appingedam gaan voor hun boodschappen, terwijl een supermarkt dichtbij juist kan fungeren als de huiskamer van de wijk. Delfzijl laat zich de kaas van het brood eten door Appingedam.'

De gemeente wijst er zelf al jaren op dat er enkel supermarkten zijn toegestaan in het centrum (het zogenoemde kernwinkelgebied) en in winkelcentra Jachtlaan en De Wending. De raad legde dit eind vorige maand officieel vast in een nieuw bestemmingsplan.

Aldi in oude steenfabriek

Progres gaat bezwaar maken tegen dat nieuwe bestemmingsplan: 'De Raad van State heeft enkel gezegd dat slopen van de oude steenfabriek niet mogelijk is, maar dat zegt niets over de komst van een supermarkt. Delfzijl heeft onvoldoende onderbouwd dat dit niet mag.'

Daarom wil Progres nu de oude steenfabriek renoveren en daarin een Aldi bouwen.

'Regels tijdens het spel veranderd'

De Brabanders voelen zich gesterkt dat ze dit uiteindelijk voor elkaar krijgen, door het feit dat de fractievoorzitters van de gemeenteraad begin 2017 snel bij elkaar moesten komen om te bepalen dat er geen supermarkt mag komen op die plek. Dat was slechts enkele dagen na de sloopaanvraag én de vergunningsaanvraag van Progres. 'Daardoor zijn de regels tijdens het spel veranderd', zegt de woordvoerder.

'Het is dus óf een supermarktfunctie, óf een claim.'

Beleggers lopen miljoenen mis

Progres heeft deskundigen uit laten rekenen hoeveel geld de beleggers mislopen, als er onverhoopt geen supermarkten kunnen komen. Uit dat rapport een bedrag van 7,3 miljoen. Als de gemeente dat moet betalen, komt dat ten koste van de inwoners. Progres: 'Maar laat ons duidelijk zijn: wij willen het liefst bouwen en geen claim indienen.'

Volgens Progres heeft de gemeente dat betreffende rapport al lang in handen: 'De wethouder zei tijdens de raadsvergadering vorige maand echter dat hij niet wist waar dat bedrag op is gebaseerd. Maar dat wist hij wel degelijk.'

'Raad is weinig kritisch'

Ook zou er volgens Progres een ander rapport zijn van onderzoeksbureau BügelHajema, vorig jaar gemaakt in opdracht van de gemeente. Daaruit zou volgens de projectontwikkelaar blijken dat de gemeente al lang wist dat de kans op een succesvolle schadeclaim reëel is.

'Ik vind het opmerkelijk dat de raadsleden weinig kritisch zijn en vraag me af of ze beide rapporten überhaupt wel hebben gelezen', zegt de woordvoerder van Progres. 'Slechts één raadslid stelde hier vragen over.'

Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) laat weten het rapport van Progres niet te kennen: 'Ik weet alleen dat Progres een aanvraag heeft ingediend voor sloop van de steenfabriek om daarna de bouw van twee supermarkten mogelijk te maken.'

Beleid sinds 2012

De gemeente heeft in de ogen van Rijzebol vaak genoeg laten weten daar geen supers te willen realiseren: 'Delfzijl werkt al sinds 2012 aan de concentratie van het winkelgebied. We hebben subsidies beschikbaar gesteld voor vertrek uit de randen van de stad naar het centrum.'

Volgens Progres zullen supermarkten op het steenfabriek-terrein echter niet ten koste gaan van de winkels in het centrum: 'De consument die nu naar Appingedam gaat, gaat in de toekomst in de eigen wijk boodschappen doen.'

Rijzebol laat weten dat dit überhaupt geen probleem is: 'Delfzijl en Appingedam zijn straks toch één gemeente.'

Scenario's

Een onafhankelijke commissie gaat zich straks buigen over het bezwaar van Progres. De Brabanders zien dit met vertrouwen tegemoet: 'Als we in het gelijk worden gesteld, komen er twee supermarkten. Dat hebben we het liefste. Krijgen we ongelijk, dan dienen we de schadeclaim in.'

Of Delfzijl vervolgens daadwerkelijk moet betalen, wordt bepaald door de rechter.

