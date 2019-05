Oldambt ziet geen draagvlak, maar wil toch zonnepark in Finsterwolde

De gemeente Oldambt wil meewerken aan de aanleg van een zonnepark in Finsterwolde. Dat schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Oldambt liet een draagvlakonderzoek uitvoeren onder Finnerwolmers. De gemeente concludeert daaruit dat er onvoldoende draagvlak is, maar dat het toch wil doorpakken met de voorbereidingen van het zonnepark ter grote van vijftien hectare.

Het college gaat de gemeenteraad binnenkort voorstellen om in te stemmen met een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen. Die is nodig om met de aanleg van het park te kunnen starten.

Draagvlakonderzoek

Oldambt heeft een onafhankelijk adviesbureau draagvlakonderzoek laten doen in Finsterwolde. Dat was nodig, omdat er nogal wat verdeeldheid heerst onder de inwoners. Volgens meerdere inwoners is het dorp in twee kampen verdeeld.

Het onderzoek moest uitwijzen hoe de Finnerwolmers daadwerkelijk denken over een zonnepark.

Direct omwonenden

In totaal zijn 722 huishoudens uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek: 47 direct omwonenden en 675 mensen die iets verderop wonen. In totaal hebben 304 huishoudens meegewerkt aan dat onderzoek.

De direct omwonenden betreuren vooral de plek van de zonneweide. Ongeveer 65% van de respondenten is daar tegen. Een grote meerderheid ziet eveneens geen meerwaarde in het plan an sich en is tegen de omvang van het park.

Indirect omwonenden

Bij de indirect omwonenden zijn andere cijfers te zien. De helft van de respondenten laat weten voor het plan te zijn. Ook de locatie van het park krijgt van de helft van de respondenten de voorkeur. De omvang is iets minder populair. Minder dan de helft van de indirect omwonenden kan zich vinden in de vijftien hectare aan zonnepanelen.

Initiatiefneemster Ivanka Meuleman van F&S Solar is blij met de resultaten. 'Het merendeel is voor het plan. Mensen die niet meedoen aan het onderzoek zijn voor, want je laat je vaak alleen horen als je tegen bent. Ik wist dat er een meerderheid was, maar dit is wel een mooie bevestiging.'

Oldambt leest de onderzoeksresultaten anders. Volgens de gemeente is meer dan de helft van het dorp tegen het park. Toch pakt Oldambt door. Een woordvoerder van de gemeente: 'De belangrijkste reden is dat wij een stap in de energietransitie moeten zetten. Dat heeft de doorslag gegeven.'

Wat nu?

Met deze informatie op zak, gaat het college de politieke partijen in de gemeente Oldambt voorstellen om een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarmee zou de start van het park kunnen beginnen.

Volgens het college ´zijn de uitkomsten van het draagvlakonderzoek intensief meegewogen´, is in de brief te lezen.

Eind 2020

De politiek vergadert daar op 3 juni over. Op 17 juni nemen de partijen een definitief besluit over het wel of niet realiseren van het park. Mochten alle lichten op groen gaan, dan streeft Meuleman er naar dat het zonnepark er eind 2020 ligt.

Update: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de gemeente Oldambt wel voldoende draagvlak ziet. Dat blijkt dus niet het geval.