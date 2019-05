Wat gebeurt er met de Groningse stem na de Europese verkiezingen?

In de hele provincie Groningen worden de stemmen donderdagavond wel geteld maar de complete uitslag van de Europese verkiezingen in Stad en Ommeland wordt niet bekendgemaakt. Dat gebeurt pas dinsdag.

Partijniveau

Niet alle Groninger gemeenten tellen overigens hetzelfde op donderdagavond. Groningen, Veendam, Pekela en Westerkwartier tellen donderdagavond alleen op partijniveau. Maandag gaan deze vier gemeenten tellen op persoon.

De rest van de gemeenten heeft de complete uitslag donderdagavond al paraat. Zondag wordt door de gemeente Groningen de eigen gemeentelijke uitslag op partijniveau bekendgemaakt.

Geheime bewaakte plek

Tot die tijd moeten alle stembiljetten op een geheime bewaakte plek worden bewaard zodat er niet met de uitslag geknoeid kan worden.

De gemeente Groningen telt op maandag de stemmen op de kandidaten in het openbaar. Dat gebeurt in Martiniplaza waar dan vele mensen druk in de weer zijn met de honderden stembiljetten.

Op dezelfde dag moeten alle Groninger gemeenten, dus ook de gemeenten die ook de kandidatenstemmen nog moeten tellen, de complete uitslag inleveren bij de gemeente Groningen want die is officieel Hoofd Stembureau.

Dinsdagmorgen om 10.00 uur wordt de Groninger uitslag van de Europese verkiezingen 2019 officieel vastgesteld.

Exit polls

Ben je toch nieuwsgierig naar wat er donderdag is gestemd in Europa? Er komen wel zogeheten exit polls, waarin mensen zijn gevraagd wat ze gestemd hebben. Maar die zijn niet altijd even betrouwbaar.

(UPDATE via het ANP):

De PvdA heeft bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen behaald. Dat blijkt uit een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. De officiële uitslag wordt zondagavond bekendgemaakt.

De partij van eurocommissaris Frans Timmermans kreeg 18,4 procent van de stemmen, goed voor vijf van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement. VVD en CDA volgen met allebei vier zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie, in maart nog de grootste bij de provinciale verkiezingen, moet genoegen nemen met drie zetels.