Donar ziet Zwolle in finalereeks langszij komen

Donar heeft donderdagavond de tweede wedstrijd in de best-of-seven serie tegen Zwolle met 53-62 verloren. Hierdoor is de tussenstand nu 1-1. Wedstrijd drie is aanstaande zondag in Zwolle.

Rienk Mast en Shane Hammink vielen geblesseerd uit bij Donar. De ernst van beide blessures is vooralsnog niet bekend. De zege voor Zwolle was verdiend want de Groningers keken de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Het verschil schommelde de hele wedstrijd rond de negen punten in het voordeel van de gasten.

Betere ploeg

In de eerste twee kwarten waren de bezoekers al de betere ploeg. Met goed teamspel stond het na tien minuten 13-19 en bij rust 30-34 in het voordeel van Zwolle. Dankzij Teddy Gipson bleef Donar in het spoor. De 39-jarige pointguard was goed voor tien punten tot het rustsignaal.

Achterstand intact

Ook in de tweede helft bleef Zwolle steeds aan de goede kant van de score staan. Donar kreeg de druk maar niet op de verdediging van de gasten die relatief eenvoudig overeind bleef. Na dertig minuten basketbal was het 41-50.

Geen inhaalrace

Wat de Groningers ook probeerden, Zwolle had overal een antwoord op en kwam ook in het laatste kwart geen moment meer in de problemen. Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Teddy Gipson met veertien punten, Arvin Slagter tekende voor tien punten. Duel drie begint aanstaande zondag om 14.00 uur in Overijssel.

